الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

التصوير خلال أيام.. جلسات عمل مكثفة لتحضيرات بيت الرفاعي لأمير كرارة

أمير كرارة
أمير كرارة

يواصل صناع مسلسل “بيت الرفاعي” تحضيرات العمل المقرر انطلاق تصويره خلال أيام، ليخوض السباق الرمضاني المقبل لعام 2024 وهو بطولة أمير كرارة وإخراج أحمد نادر جلال.

ويجري مخرج العمل أحمد نادر جلال جلسات عمل مكثفة خلال الفترة الحالية وترشيح باقي أبطال العمل، بعدما تعاقد معظم الأبطال رسميًا خلال الفترة الماضي ومنهم أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، أحمد رزق، وميرنا جميل، على أن ينطلق التصوير خلال نهاية الشهر الجاري للحاق بموسم رمضان 2024.

ويظهر كرارة خلال العمل بشخصية دكتور لأول مرة خلال مسيرته الفنية، ليقدم دور مختلف تماما عما قدمه من قبل، حيث يحرص دائمًا على التنوع والاختلاف، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي.

وشارك كرارة في موسم رمضان الماضي بمسلسل “سوق الكانتو” الذي حقق نجاح جماهيري كبير، وشارك في بطولته مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، ندا موسى،  تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.

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