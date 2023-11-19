تصفيات مونديال 2026.. تريزيجيه يمنح منتخب مصر التقدم على سيراليون

تمكن منتخب مصر من التقدم على سيراليون بهدف دون رد في الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال 2026.

سجل محمود حسن تريزيجيه هدف التقدم لصالح منتخب مصر في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول.

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أحداث الشوط الأول

ارتباك في بداية المباراة وركلة ركنية أولى لسيراليون على يسار مرمى مصر، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء وصلت بالنهاية سهلة للحارس إلى الحارس محمد الشناوي.

وظهر منتخب مصر لأول مرة هجوميًا في الدقيقة الرابعة بعد عرضية من الجهة اليمنى وتسديدة من مصطفى محمد ارتطمت بالدفاع وخرجت إلى ركلة ركنية.

في الدقيقة السادسة، ركلة ركنية جديدة لمنتخب مصر على يسار مرمى سيراليون، نفذها أحمد سيد زيزو بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث تهيأت أمام أقدام مصطفى محمد بعد ارتباك بين اللاعبين أمام المرمى لكنه سددها بشكل سيئ إلى جوار القائم الأيمن للمرمى.

وهدد منتخب سيراليون مرمى الفراعنة بتسديدة قوية في الدقيقة الثامنة خرجت بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 15، ركلة ركنية لسيراليون على يمين مرمى منتخب مصر، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها مهاجم الفريق برأسية أبعدها الحارس محمد الشناوي.

ونجح محمود حسن تريزجيه في تسجيل هدف التقدم لصالح منتخب مصر في الدقيقة 18 بعد تمريرة بالكعب رائعة من مصطفى محمد إلى تريزيجيه الذي توغل داخل منطقة الجزاء وتسلم الكرة بصدره قبل أن يضعها بقدمه اليمنى أرضية على يسار الحارس.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد ‏الشناوي

خط الدفاع: محمد ‏حمدي - محمد عبدالمنعم - علي جبر - محمد هاني

خط الوسط: ‏حمدي فتحي - محمد النني - زيزو

الهجوم: ‏تريزيجيه - محمد صلاح - ‏مصطفى محمد.