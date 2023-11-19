الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

خلاف بين الحكومة والنواب حول التصالح على المناطق القريبة من الأحوزة العمرانية

الدكتور حنفي جبالي،
الدكتور حنفي جبالي،

شهدت المادة 2 بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، مناقشات واسعة، لاسيما فيما يتعلق بالبند 9 فقرة "ج" والمتعلق بالتصالح على المناطق القريبة من الأحوزة العمرانية، حيث ارتأى عدد من الأعضاء أن كلمة قريبة مطاطة وغير واضحة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء، عند مناقشة المادة 2 من مشروع القانون والمتعلقة حالات التصالح في مخالفات البناء.

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مجلس النواب يوافق على مواد إصدار مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

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برلمانية: تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء الجديدة رسالة طمأنة لـ3 ملايين مواطن

من جانبه ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الحكومة بضرورة ورود تعريفات واضحة في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، والتي من المقرر صدورها بعد 3 أشهر من إقرار القانون.

فيما اقترح عدد من الأعضاء وبينهم النائب محمود عصام، حذف هذه الكلمة لأنها غير واضحة، ولا يمكن حسم القريب من البعيد أثناء التصالح.

وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أنه سيتم مراعاة كل الملاحظات الخاصة بالنواب أثناء تفعيل القانون، وخلال اللائحة التنفيذية للقانون.

ووافقت الحكومة على مقترح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بإضافة فقرة تتعلق بأحقية التصالح بشرط موافقة وزارة الزراعة، إلا أنه تم التأكيد على إضافتها في تعديلات قانون الزراعة والتي من المقرر الانتهاء منها قريبًا.

النائبة نشوى رائف: تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء الجديدة رسالة طمأنة لـ3 مليون مواطن

أعلنت النائبة نشوى رائف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، موافقتها المبدئية على تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون الخاص بالتصالح في مخالفات البناء، وذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب.

وأكدت النائبة البرلمانية، في كلمتها، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، يعد بمثابة رسالة طمأنة لما يقرب من 3 ملايين مواطن تقدموا بطلبات للتصالح في ظل العمل بالقانون السابق وبينهم طلبات تم رفضها وأخرى لم يتم البت فيها، مشيرة إلى أنه سيتم إتمام التصالح معهم والحصول على حقوقهم القانونية المكتسبة بالتصالح لتقنين أوضاعهم واكتساب مراكز قانونية.

وتوجهت عضو مجلس النواب بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستجابته للمطالب الشعبية من أجل تذليل معوقات تطبيق القانون الحالي، واهتمام سيادته بسرعة إصدار القانون الجديد وتطبيقه على أرض الواقع.

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