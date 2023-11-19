برلمانية: تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء الجديدة رسالة طمأنة لـ3 ملايين مواطن

أعلنت النائبة نشوى رائف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، موافقتها المبدئية على تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون الخاص بالتصالح في مخالفات البناء، وذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب.

وأكدت النائبة البرلمانية، في كلمتها، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، يعد بمثابة رسالة طمأنة لما يقرب من 3 ملايين مواطن تقدموا بطلبات للتصالح في ظل العمل بالقانون السابق وبينهم طلبات تم رفضها وأخرى لم يتم البت فيها، مشيرة إلى أنه سيتم إتمام التصالح معهم والحصول على حقوقهم القانونية المكتسبة بالتصالح لتقنين أوضاعهم واكتساب مراكز قانونية.

وتوجهت عضو مجلس النواب بالشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستجابته للمطالب الشعبية من أجل تذليل معوقات تطبيق القانون الحالي، وإهتمام سيادته بسرعة إصدار القانون الجديد وتطبيقه على أرض الواقع.

وأشارت النائبة نشوى رائف إلى أن التعديلات الجديدة موضع الدراسة تأتي ترجمة لحرص الدولة على اتخاذ كل ما يلزم لتيسير الإجراءات، بالتنسيق مع البرلمان، والتوصل إلى الصيغ الأنسب للتعامل مع كافة الحالات، انحيازاً لجانب المواطنين، وحرصاً على مصالحهم، لافتة أن التعديلات تساهم في إضافة تيسيرات تساعد في تذليل بعض الجوانب الإدارية والإجرائية، بما يحقق هدف الدولة في غلق ملف المخالفات نهائياً ومنع البناء العشوائي المخالف وضبط منظومة العمران.

وأكدت عضو مجلس النواب أن التعديلات الجديدة كانت ضرورية ومهمة ومطلبا للشارع المصري، لتلافي وحل مشكلات القانون الحالي وإزالة معوقات تطبيقه والتيسير على المواطنين الذين لديهم جدية في التصالح وتقنين أوضاعهم.

النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

استغرق المجلس فى جلسته البرلمانية مدة 5 ساعات للنقاش والاستماع إلى رؤية النواب حول مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، وذلك قبل الموافقة عليه من حيث المبدأ.

ويهدف مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، وأبرزها: