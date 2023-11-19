الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

موعد عرض مسلسل صوت وصورة الحلقة 28 بطولة حنان مطاوع وأبرز أحداثه

مسلسل صوت وصورة
مسلسل صوت وصورة

حقق مسلسل صوت وصورة نجاحا كبيرا منذ عرض أولى حلقاته الشهر الماضي على شاشة قناة dmc، والذي تخوض بطولته النجمة حنان مطاوع، مما جعله يتصدر تريندات السوشيال ميديا وموقع البحث العالمي جوجل، ويكشف الدستور موعد عرض مسلسل صوت وصورة الحلقة 28.

موعد عرض مسلسل صوت وصورة الحلقة 28

يبحث عدد كبير من الجمهور عن موعد عرض مسلسل صوت وصورة الحلقة 28، نظرًا لتحمسهم الشديد لمعرفة قاتل دكتور عصام الصياد الذي يجسده الفنان مراد مكرم، والذي تحرش بسكرتيرة عيادته “رضوى” التي تجسد دورها حنان مطاوع، وتدور الأحداث في إطار تشويقي.

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صوت وصورة "الحلقة 27".. هل تتحالف نجلاء بدر وحنان مطاوع ضد ماجدة المحامية؟

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موعد عرض مسلسل صوت وصورة الحلقات الأخيرة عبر dmc وwatch it

وتعرض الحلقة 28 من مسلسل صوت وصورة اليوم الأحد على شاشة قناة dmc، في تمام الساعة الثامنة مساء ويعاد للمرة الأولى الساعة الثانية صباحا فيما يعاد للمرة الثانية الساعة 3 عصرا من السبت إلى الأربعاء.

كما يعرض على شاشة قناة dmc drama في تمام الساعة الحادية عشر مساء ويعاد للمرة الأولى الساعة الثامنة صباحا ويعاد للمرة الثانية الساعة الخامسة عصرا من السبت إلى الأربعاء ويمكن أيضا متابعة الحلقات عبر منصة watch it الرقمية والتي يفضلها الملايين من المشاهدين حاليا.

أبطال مسلسل صوت وصورة

ويشارك في بطولة مسلسل صوت وصورة بجانب حنان مطاوع كل من:

الفنان مراد مكرم

الفنانة نجلاء بدر

الفنان عمرو وهبة

الفنان وليد فواز

الفنانة ولاء الشريف 

والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب وإنتاج شركة أورما للمنتج تامر مرتضى برعاية شركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل صوت وصورة

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي حول السوشيال ميديا ومخاطرها والذكاء الاصطناعي، ويناقش المسلسل قصة رضوى التي تعمل ممرضة عند أحد أطباء التجميل المشهورين، ويحاول التحرش بها، لكنها تدافع عن نفسها، ولا يتمكن من مس أي شيء منها، وبعدها تتورط رضوى ـ حنان مطاوع، في قضية قتله بسبب فيديو مفبرك من الذكاء الاصطناعي، ويتخلى زوجها عبد الغني عنها، ويقف بجانبها المحامي لطفي عبود ـ صدقي صخر، ليخرجها من السجن، ويحاول إثبات من هو القاتل الحقيقي لـ عصام الصياد، وتتطور الأحداث بعد ذلك.

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