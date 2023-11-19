الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"كان بيحب الأرز الأبيض".. الوجه الآخر للفنان الراحل عبدالمنعم إبراهيم

سهير أبنة الفنان
سهير أبنة الفنان عبد المنعم إبراهيم

قالت سهير ابنة الفنان عبدالمنعم إبراهيم، إن والدها من الشخصيات التي تكره "النكد"، حيث أوضحت جوانب من حياته في المنزل بعيدًا عن أضواء السينما، خلال استضافتها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع بفضائية cbc.

وأكدت سهير أن والدها كان من عاشقي الأرز الأبيض، مشيرة إلى أنه كان يتعصب في حالة عدم وجوده على السفرة أو وجود نوع آخر من الأرز.

وأضافت أن الراحل كان من الأشخاص التي تحمل هم الآخرين، قائلة: "كان شايل هم ناس كتيرة"، مؤكدة أنه دائم البسمة والبهجة لمن حوله.

برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" من تقديم الإعلاميات منى عبدالغني وإيمان عزالدين وهبة الأباصيري ومها الصغير، ويذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا على قناة cbc.

عبد المنعم إبراهيم سهير cbc الفنان عبد المنعم إبراهيم الستات مايعرفوش يكدبوا

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