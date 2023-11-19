استشارى يوضح الحالات التى يمنع فيها زراعة الأسنان

أوضح الدكتور محمد الحديدي، استشاري زراعة الأسنان، الحالات التي يمنع فيها زراعة الأسنان، حيث أكد أن الزراعة بالنسبة للنساء من عمر 18 عامًا، والرجال من عمر 20 عامًا.

وقال استشاري زراعة الأسنان، خلال استضافته ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" والمذاع على فضائية cbc، إن الأشخاص الذين يتناولون أدوية هشاشة العظام، من الحالات التي لا يجب أن تزرع لها أسنان.

وأشار الحديدي إلى أن مرضى السرطان، خاصة الأشخاص الذين يتعالجون بالكيماوي، لا يسمح لهم زراعة الأسنان، بسبب الأمور المناعية للجسم.

تفاصيل برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا:

برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" من تقديم الإعلاميات منى عبدالغني وإيمان عزالدين وهبة الأباصيري ومها الصغير، ويذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا على قناة cbc.