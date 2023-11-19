الأحد 19 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

استشارى يوضح الحالات التى يمنع فيها زراعة الأسنان

الدكتور محمد الحديدي
الدكتور محمد الحديدي

أوضح الدكتور محمد الحديدي، استشاري زراعة الأسنان، الحالات التي يمنع فيها زراعة الأسنان، حيث أكد أن الزراعة بالنسبة للنساء من عمر 18 عامًا، والرجال من عمر 20 عامًا.

وقال استشاري زراعة الأسنان، خلال استضافته ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" والمذاع على فضائية cbc، إن الأشخاص الذين يتناولون أدوية هشاشة العظام، من الحالات التي لا يجب أن تزرع لها أسنان.

وأشار الحديدي إلى أن مرضى السرطان، خاصة الأشخاص الذين يتعالجون بالكيماوي، لا يسمح لهم زراعة الأسنان، بسبب الأمور المناعية للجسم.

تفاصيل برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا:

برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" من تقديم الإعلاميات منى عبدالغني وإيمان عزالدين وهبة الأباصيري ومها الصغير، ويذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا على قناة cbc.

استشاري زراعة أسنان استشاري أسنان الدكتور محمد الحديدي استشاري زراعة الأسنان فضائية CBC تفاصيل برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا الستات مايعرفوش يكدبوا

مواد متعلقة

"الاحتلال دمر 192 مسجدًا".. إسرائيل ترتكب جرائم حرب بشكل يومى فى قطاع غزة

محمد الحورانى لـ"القاهرة الإخبارية": على الدول العربية أن تتخذ موقفًا أكثر قوة ضد الولايات المتحدة

محمود الخرابشة لـ"القاهرة الإخبارية": تهجير الفلسطينيين لأى دولة هو إعلان حرب

محمود الخرابشة لـ"القاهرة الإخبارية": الدول العربية كان لديها الكثير لرفع الحصار عن غزة

الصحة العالمية: مستشفى الشفاء لم يعد قادرًا على العمل

جمال التهامى لـ"إكسترا نيوز": الشباب من سيقود الانتخابات الرئاسية المقبلة

رئيس حزب الاتحادى الديمقراطى لـ"إكسترا نيوز": مصر تعيش مناخًا ديمقراطيًا لم تعِشه من قبل

رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين لـ"إكسترا نيوز": نعيش أزهى عصور الديمقراطية

الأكثر قراءة

الحوثيون يخطفون سفينة مملوكة لإسرائيلى.. والاحتلال: «على متنها طاقم مدنى دولى»

"من المسافة صفر".. "القاهرة الإخبارية" تعرض لقطات لاستهداف جنود إسرائيليين شرق غزة

"صحة غزة": إخلاء 31 من الأطفال الخدج من مجمع الشفاء إلى مستشفى رفح

بعد هطول الأمطار.. الدفع بخدمات إغاثة على الطرق وخط ساخن للاستغاثات

متطوع بـ حياة كريمة لإغاثة أطفال غزة: شعرت بأهمية دورى فى القوافل الإغاثية

منتخب مصر يخسر أمام تونس برباعية فى دورة شمال إفريقيا للشباب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

السلام لغة مكروهة والتسامح بضاعة كاسدة

حسين دعسة

بايدن في الواشنطن بوست.. أمام تحدي بوتين وحماس.. خارطة الشرق الأوسط

مؤمن المحمدي

الحلو ما أكلوش الأسد

لواء.حمدى البطران

ملفات تنتظر الرئيس

حسين دعسة

"عباس" لـ"بايدن": أوقِفُوا حرب الإبادة ضد شعبنا

د.أحمد الخميسى

اغتصاب الذاكرة.. تهويد التاريخ

وائل لطفي

هل تغتنم المقاومة الفرصة؟

ماجد حبته

إفاقة أوروبية محتملة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقالات جديدة مع استمرار العدوان المتواصل على جنين وخيمها

قصف إسرائيلى يتسبب فى انقطاع خدمة الهواتف فى جنوب لبنان

الاحتلال الإسرائيلى: 59 جنديًا قتلوا منذ بدء الهجوم البرى على قطاع غزة