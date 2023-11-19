"الاحتلال دمر 192 مسجدًا".. إسرائيل ترتكب جرائم حرب بشكل يومى فى قطاع غزة

سلط برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة cbc، الضوء على المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي أمس بقصف مدرستي الفاخورة وتل الزعتر بمخيم جباليا، والذي أسفر عن أكثر من 200 شهيد.

قالت المذيعة إيمان عز الدين، خلال حلقة اليوم، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت 192 مسجدًا في قطاع غزة، بالإضافة إلى تدمير منازل ومراكز ثقافية بقطاع غزة بالكامل.

وعلقت أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب بشكل يومي، على مرأى ومسمع دول العالم، مشيرة إلى أن ما يحدث في غزة هو إبادة بما تحمله الكلمة، حيث إن جيش الاحتلال يبرر ما يفعله في غزة أنه دفاع عن النفس، قائلة: "بتدافع عن نفسك من رضع ومن نساء".