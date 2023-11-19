الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

انطلاق المائدة المستديرة رفيعة المستوى لبرنامج "نُوَفِّي"

نوفي
نوفي

انطلقت المائدة المستديرة رفيعة المستوى برنامج «نُوَفِّي» عامٌ من التنفيذ، التي تنظمها وزارة التعاون الدولي، بمناسبة مرور عام على إطلاق البرنامج رصد التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات البرنامج على مستوى محاور المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، بحضور د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

يُشارك في المائدة المستديرة، وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والبيئة، والزراعة، والنقل، والموارد المائية والري، إلى جانب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما تشهد المائدة المستديرة مشاركة دولية مكثفة من رؤساء مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، من بينهم أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، نائبة رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، جيراردين موكيشيمانا، واجيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، ومحمد العزيزي، مدير عام شمال أفريقيا في البنك الأفريقي للتنمية، والسفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر،  إلى جانب ممثلي مجموعة البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وبرنامج الأغذية العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والبنك الافريقي للتصدير والاستيراد، وممثلي دول فرنسا والولايات المتحدة، والدنمارك، وكندا، وسويسرا، والمملكة المتحدة، فضلًا عن ممثلي القطاع الخاص، والبرلمان، والمؤسسات الإعلامية.

وزيرا التعاون الدولى والطيران المدنى يبحثان سبل التنسيق مع شركاء التنمية

ومن المقرر أن يتم خلال فعاليات المائدة المستديرة استعراض محاور التقدم في تنفيذ مشروعات برنامج «نُوَفِّــي»، كما سيتم إطلاق تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة؛ والذي يتضمن تفاصيل تطور جهود العمل المشترك والتنسيق بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنايين، والتحالفات الدولية في مجال العمل المناخي، والجهات الوطنية، لتنفيذ تعهدات البرنامج الذي يستهدف حشد استثمارات بقيمة 14.7 مليار دولار لتنفيذ 9 مشروعات في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية بقطاعات المياه والغذاء والطاقة، فضلًا عن استعراض تطور الشراكة في ضوء برنامج «نُوَفِّــي+» الذي يتضمن مشروعات النقل المستدام.

رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي المائدة المستديرة رفيعة المستوى وزارة التعاون الدولي

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