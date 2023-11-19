الأربعاء.. ندوة بـ"الصحفيين" حول ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب الصهاينة أمام الجنائية الدولية

تعقد نقابة الصحفيين حلقة نقاشية حول الملاحقة القضائية لمرتكبي جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني في غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية، تحت عنوان "من المحرقة الصهيونية فى غزة.. إلى المحاكمة الدولية".

وذلك فى تمام الساعة الخامسة عصر الأربعاء 22 نوفمبر، بالقاعة المستديرة (قاعة أمين الرافعي) في الدور الثالث بمبنى النقابة.



يتحدث في الندوة ناصر أمين المحامي بالمحكمة الجنائية الدولية، ويستعرض الجرائم الصهيونية بحق المدنيين فى غزة المحاصرة.

كما سيعرض آليات تحريك دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني.

وكذلك التعريف بآليات توثيق الأدلة في جرائم الحرب، خاصة في ظل رصد العديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية لأوضاع السكان المحاصرين فى غزة، وتهدم المستشفيات ودور العبادة، واستهداف النساء والأطفال، والصحفيين، والأطقم الطبية بشكل مباشر، وشرح الآلية التى يتعامل بها عالميًا فيما يتعلق بجرائم الإبادة وجرائم الحرب، لعمل توثيق شامل ودقيق لدعم الإجراءات القانونية والسعى لتحقيق العدالة.

توافر 46 وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتميز فى مدينة العلمين الجديدة

فيما أعلنت نقابة الصحفيين عن توافر وحدات سكنية بمشروع الإسكان المتميز بمدينة العلمين الجديدة كالتالي:

عمارة 254 وحدات أرقام (2، 3، 19، 21، 22، 23، 24).

عمارة 256 وحدات أرقام (2 ،3، 4، 7، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24).

عمارة 257 وحدات أرقام (1، 2 ،3، 4، 5، 8،16، 18، 19، 20، 22، 23، 24).

عمارة 258 وحدات أرقام (1، 2 ،3، 4، 5، 6، 7، 10، 16، 18، 19، 20، 21، 22، 24).

يبدأ التقديم بمركز الخدمات فى الطابق الأول اعتبارًا من الثلاثاء (21/11/2023م) بأولوية الحجز، وسداد الدفعة المطلوبة خلال (3) أيام.

تفاصيل الوحدات بمركز الخدمات في النقابة.