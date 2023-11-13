الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الصحفيين" تدين استهداف فريق "القاهرة الإخبارية" وتعزي في استشهاد مصورها

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

أدانت نقابة الصحفيين بأشد العبارات استمرار العدوان الصهيوني في استهداف الصحفيين وناقلي الحقيقة، والتي جاء آخرها اليوم ضد فريق القاهرة الأخبارية المتواجد في محيط مستشفى الشفاء بقطاع غزة مما أسفر عن استشهاد مصور القناة وإصابة زميل له في قصف لمحيط مستشفى الشفاء بقطاع غزة، طبقًا لما أعلنه الزميل أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة.

طالبت النقابة بضرورة محاكمة مرتكبي هذه الجريمة بحق الزملاء في القاهرة الأخبارية وكل الصحفيين في فلسطين كمجرمي حرب، مشيرًا إلى أن هذه الجريمة بحق الزميلين تأتي بعد جريمة أخرى دفع ثمنها الصحفيين في محيط المستشفى وهي قطع الاتصالات عنهم مما عطل وصول خبر استهداف الزملاء لأكثر من يوم وربما عطل جهود الإنقاذ.

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بعد استشهاد مصور القاهرة الإخبارية.. البلشي يطالب بمحاكمة مرتكبي جرائم استهداف الصحفيين

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نقابة الصحفيين تتضامن مع الزملاء بالوفد ورويترز.. وتدعم خطواتهم التصعيدية

ومجلس النقابة إذ ينعي الشهيد ويعزي الزملاء في القاهرة الإخبارية فإنه يوجه رسالة إجلال وتحية للزميلين ولفريق القاهرة الإخبارية وكل الزملاء الصحفيين على أرض فلسطين والذين يصرون على نقل الحقيقة في ظروف شديدة الصعوبة وسط قصف صهيوني همجي، وهو ما سهم في فضح المحرقة الصهيونية بحق أهلنا في قطاع غزة، وشدد مجلس النقابة على أن بطولة الصحفيين على ارض المعركة وإصرارهم على تأدية واجبهم أعاد الاعتبار لمهنة الصحافة كأحد الأسلحة الرئيسة في الدفاع عن الحرية.

وجدد مجلس النقابة دعوته لمحاكمة مرتكبي جرائم استهداف الصحفيين وناقلي الحقيقة على ارض فلسطين كمجرمي حرب، مطالبًا بفتح تحقيق دولي في جرائم العدوان الصهيوني ضد الصحفيين التي أسفرت حتى الآن عن استشهاد ما يقرب من خمسين شهيدًا.

الجريمة القاهرة الإخبارية نقابة الصحفيين العدوان الصهيوني مصور القناة أحمد الطاهري قطاع غزة

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