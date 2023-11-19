الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء إلى 12.415 منذ بداية العدوان الإسرائيلى

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 12.415 والجرحى إلى نحو 32500 جريح، منذ بداية العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقالت الصحة الفلسطينية، في تقريرها اليومي حول العدوان، إنها تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على معطيات محدثة لليوم السابع على التوالي، بسبب انقطاع خدمات الاتصالات في قطاع غزة، وانهيار الخدمة والاتصالات في مستشفيات شمال القطاع.

وأوضحت الصحة الفلسطينية أن عدد الشهداء في قطاع غزة بلغ حتى مساء أمس، السبت، أكثر من 12200 شهيد، بينهم نحو 5000 طفل و3250 امرأة و690 مسنا، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 29500 مصاب.

كما ارتقى 205 شهداء من الكوادر الصحية، و36 من الدفاع المدني، إلى جانب أكثر من 215 جريحا من العاملين في المجال الصحي، كما تم الهجوم على أكثر من 60 مركبة إسعاف، تضررت 55 منها وخرجت عن الخدمة.

الصحة الفلسطينية: 26 مستشفى و52 عيادة صحية خرجت عن الخدمة بسبب العدوان

وأضافت الصحة الفلسطينية أن 26 من 35 مستشفى في غزة، و52 من 72 عيادة رعاية صحية أولية، أي أكثر من الثلثين، توقفت عن العمل بسبب الأضرار الناجمة عن القصف أو نقص الوقود، وتعمل المستشفيات التسعة المتبقية بشكل جزئي.

وأوضحت الصحة الفلسطينية أن من بين 24 مستشفى لديها القدرة على استقبال المرضى الداخليين في الشمال، هناك مستشفى واحد، وهو المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في غزة، يعمل حاليا ويستقبل المرضى في ظل صعوبات كبيرة.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أنه تم إغلاق وإخلاء 18 مستشفى منذ بدء العدوان الإسرائيلي، بما في ذلك ثلاثة مستشفيات في الأيام الثلاثة الماضية، هي: النصر والرنتيسي والقدس.