الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 3 متهمين لتعديهم على عامل دليفري وسرقته بكرداسة

حبس 3 متهمين
حبس 3 متهمين

أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس 3 متهمين لقيامهم بـ استدارج عامل توصيل طلبات والتعدى عليه وسرقة دراجته النارية في كرداسة.

باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع 3 متهمين لقيامهم بإستدارج عامل توصيل طلبات والتعدى عليه وسرقة دراجته النارية في كرداسة، واعترفوا المتهمين بالواقعة.

واعترفوا المتهمين، أنهم استدرجوا المجني عليه، وقاموا بسرقة دراجته النارية (موتوسيكل)،وتعدوا عليه بالضرب بعصا شوم، ما أسفر عن إصابته بجروخ وكدمات متفرقة بالجسم.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من (عامل توصيل طلبات "مُصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم") بأنه أثناء إستقلاله دراجته النارية لتوصيل طلب بدائرة المركز ولدى وصوله فوجئ بعدد 3 أشخاص مجهولين يستقلون دراجة نارية قام أحدهم بالتعدى عليه بعصا شوم فأحدث إصابته واستولوا منه على الدراجة النارية قيادته، ولاذوا بالهرب. 

أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة عن أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص - مقيمين بدائرة المركز). 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه وأرشدوا عن الدراجة النارية المستولى عليها بأرض زراعية متاخمة لمحل سكن أحد المتهمين، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة شمال الجيزة إستدارج عامل توصيل طلبات سرقة دراجته النارية كرداسة

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