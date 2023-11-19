انطلاق البرنامج التدريبي "تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي لدى الطلاب" بمطروح

تابع عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، انطلاق البرنامج التدريبي "تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب"، وذلك بقاعة مدرسة سيدي عبدالرحمن الإعدادية الثانوية المشتركة، والذي يتم تنظيمه لمدة 3 أيام حتى بعد غد الثلاثاء، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضح وكيل تعليم مطروح، أن البرنامج التدريبي الوزاري يستهدف مديري المدارس والمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين، ورؤساء مجالس أمناء الإدارات التعليمية وأمين اتحاد الطلاب بكل إدارة تعليمية.

ويتضمن البرنامج التوعية بالمشروعات القومية وإنجازات الدولة المصرية، ومعنى المواطنة، وممارسة الحقوق، فضلًا عن تنفيذ المتدربين خطة تنفيذية لتطبيق ما تم التدريب عليه بالمؤسسات التعليمية في سبيل تعميق الانتماء الوطني لدى الطلاب بكل المراحل التعليمية بأرجاء محافظة مطروح.

انطلاق البرنامج التدريبي

وفي ذات السياق، أجرى إسماعيل جاتو، وكيل المديرية، جولة تفقدية لمتابعة انطلاق البرنامج التدريبي بالقاعات التدريبية في ديوان عام المديرية، مؤكدًا للمتدربين تحقيق أقصى استفادة ممكنة من فعاليات البرنامج الوزاري.

وأكد شحاتة، خلال متابعة انطلاق البرنامج أن الوزارة تهدف من خلال تنظيم تلك البرامج التدريبية الإيجابية إلى تنمية روح الولاء والانتماء للطلاب، وممارسة الحقوق والمواطنة، انطلاقًا من مفهوم أن المواطنة والولاء والانتماء من القيم السامية التي تسعى الدولة إلى ترسيخها في نفوس المواطنين؛ نظرًا لأنها تعد الحصن الحصين للحفاظ على مقدرات الدولة ضد أي محاولات للعبث بأمنها وأمانها، حيث أنها تعد أهدافًا تربوية تؤدي لتعميق حب الوطن في نفوس أبنائنا الطلاب وترسيخ الانتماء الوطني داخلهم في سبيل إعداد وتنشئة أجيال وطنية عاشقة للوطن قادرة علي تحمل المسؤولية لديها الإمكانيات للنهوض به وتحقيق مستقبل مشرق.

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