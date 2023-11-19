الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

طبقًا للقوانين وقرارات الهيئة.. ضمانات نزاهة الانتخابات الرئاسية فى مصر (إنفوجراف)

الانتخابات
الانتخابات

تضمن قانون الانتخابات الرئاسية، وكذلك قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وقرارات الهيئة المنظمة في هذا الشأن، العديد من الأمور والضوابط الخاصة بضمانات نزاهة الانتخابات الرئاسية في مصر.

ومن بين تلك الضمانات وجود إشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية، وحضور مندوبي وسائل الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدنى لعملية التصويت والفرز وإعلان النتائج، بالإضافة لرئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية لكل لجنة من اللجان الفرعية التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز.

كما تقوم بالإشراف على اللجان الفرعية لجان عامة من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، كما منح القانون لكل مرشح أن يعين في كل لجنة من لجان الانتخاب التي تشكلها الهيئة الوطنية للانتخابات، من يمثله من بين الناخبين.

كما كفل القانون للمرشحين الطعن في القرارات الصادرة من اللجان العامة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، حيث تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين، وإثبات إجمالى ما حصل عليه كل مرشح من جميع اللجان، وإرسال المحضر إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، ويسلم رئيس اللجنة العامة صورة من الحصر العددى لكل من يطلبها من المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم.

كما نص القانون على أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، دون غيرها، النتيجة العامة للانتخابات خلال الخمسة أيام التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها، وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية.

 

 

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