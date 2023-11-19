أمانة حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر تنظم مؤتمرا حاشدا لدعم وتأييد السيسي في الانتخابات الرئاسية ( فيديو )

أعلن أهالي محافظة البحر الأحمر تأييدهم الكامل للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وذلك خلال المؤتمر الجماهيرى الحاشد الذي نظمه حزب مستقبل وطن بمدينة رأس غارب لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

حضر المؤتمر الجماهيري عماد سيف أمين الحزب بالمحافظة والمهندس أحمد الدقاق أمين التنظيم بالمحافظة والأمناء المساعدون بالمحافظة وأمناء الأمانات النوعية للحزب بالمحافظة، أعضاء هيئة مكتب الحزب بالمحافظة ومدن رأس غارب وسفاجا والغردقة والوحدات الحزبية وعدد كبير من أهالى المحافظة وممثلون من الأزهر والأوقاف والكنيسة.

وعي الشعب

وأوضح عماد سيف الدين أمين الحزب بالمحافظة أن الشعب المصري يتمتع بالوعي ويدك جيدا التحديات التي تواجه الوطن ومن هنا جاء تصميم المواطنين علي اختيار السيسي لاستكمال البناء وتحقيق حلم الجمهورية الجديدة.

وأكد أحمد الدقاق أمين التنظيم بالمحافظة أن الجمهورية الجديدة تستطيع بجيشها وشرطتها وشعبها على صناعة المعجزات وتحقيق الحياة الكريمة لمواطنيها.

كما شدد النائب سيد قاسم عضو مجلس النواب علي إيفاء المصريين لجميل الرئيس وتقديرهم لجهوده وعمله المخلص الجاد من أجل الوطن.

ودعا النائب عبد الناصر عطية عضو مجلس النواب جموع المصريين للاحتشاد أمام مقرات الاقتراع في 10و11 و12 ديسمبر والمشاركة بفاعلية في الاستحقاق الدستوري.

وقال علي حجي أمين التنظيم بمدينة رأس غارب فى كلمته إن التاريخ سيسجل بحروف من نور انجازات الرئيس خاصة في مجال تحقيق الأمن والأمان.

علي هامش المؤتمر وزعت أمانة الإعلام بحزب مستقبل وطن علي الحضور كتيب عن أهم الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس السيسي في البحر الأحمر،وأنتهى المؤتمر بترديد الهتافات المؤيدة للرئيس والدولة المصرية.