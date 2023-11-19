رئيس مدينة مرسى مطروح يحذر من الوقوف تحت الأشجار ولوحات الإعلانات

حذر عمرو عبدالمجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، المواطنين من الوقوف تحت الأشجار واللوحات الإعلانية وعدم ملامسة أعمدة الإنارة بالتزامن مع نوة المكنسة التي تتعرض لها المدينة اليوم.



تجنب الوقوف تحت الأشجار العالية



وشدد على تجنب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية، وعدم لمس أعمدة الإنارة، موضحًا أنه يفضل الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية، وفقًا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وقامت إدارة تحسين البيئة برفع الإعلانات التي قد تتعرض للسقوط.



رفع درجة الاستعداد القصوى

ورفعت مدينة مرسي مطروح درجة الاستعداد القصوى لنوة المكنسة من خلال فرق الطوارئ بمجلس المدينة ومعدات وسيارات المركز بوسط المدينة والطريق الدولي الساحلي، حيث تم تفعيل وربط غرفة العمليات مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، طبقًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

وأعلن رئيس مدينة مرسي مطروح عن تلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين بغرفة عمليات المجلس لتعمل على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة على رقم 0464933158/ 0464935266.