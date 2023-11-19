تخفيضات تصل إلى 25%.. أهالى البحيرة: نطالب باستمرار إقامة معارض "معًا ضد الغلاء"

تسعى منافذ "معًا ضد الغلاء" لبيع السلع الغذائية والتموينية وتوفير المنتجات والسلع الغذائية للمواطنين بأسعار اقتصادية منخفضة، وتعمل هذه المنافذ بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة البحيرة، من أجل متابعة وضبط العمليات اليومية بشكل مستمر، ويتم التحقق من توافر جميع السلع الأساسية والتأكد من جودتها لضمان سلامة وصحة المواطنين.

كما قامت محافظة البحيرة بتوفير عدد كبير من السيارات الخاصة بمبادرة "معًا ضد الغلاء"، وتم الدفع بها إلى الأماكن التى تبعد عن المنافذ والمعارض التى تم افتتاحها فى جميع المدن، وذلك من أجل المساهمة في سرعة الوصول بالمواد الغذائية الأساسية والاستراتيجية للمواطنين في جميع أنحاء مدن وقرى المحافظة.

آراء المواطنين عن مبادرة "معًا ضد الغلاء"

"الدستور" تنقل بين المنافذ والمعارض التى تم افتتاحها من أجل المساهمة في معرفة آراء المواطنين.. فى البداية قال عبدة فايز عوض، خبير اجتماعى بمحكمة الدلنجات الجزئية، إن منافذ "معًا ضد الغلاء" في البحيرة تهدف إلى مكافحة ارتفاع أسعار السلع الغذائية وجشع التجار واحتكارهم السوق والمواد الغذائية، مشيرا إلى أنه يجب التعاون بين جميع الأجهزة التنفيذية والمواطنين في تنفيذ مبادرة منافذ بيع السلع الغذائية لتحقيق هدف مشترك، وهو توفير المنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار معقولة ومخفضة.

كما أكد أن التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات من أجل تحقيق الهدف الخاص بالعمل المشترك، حتى يتمكنوا من الضغط على تجار التجزئة وتحسين العرض والطلب في السوق المحلية، مما يؤدي إلى تخفيض الأسعار وتحسين قدرة المواطنين على الوصول إلى السلع الأساسية بشكل معقول، موضحا أن هذه المبادرة تعتبر جهودًا مشتركة لمكافحة الغلاء وتعزيز الاستدامة الاقتصادية وتحقيق رفاهية المواطنين فى الحصول على المواد الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية.

وقال هانى إسكند إنه لاحظ خلال الفترة الماضية ثباتا فى أسعار السلع، وذلك نظرا لتواجدها داخل المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة وبأسعار مخفضة وجودة عالية، الأمر الذي جعل التجار والمحال التجارية يقومون بتخفيض أسعار بعض السلع، من أجل المساهمة فى تسويق السلع الغذائية للمواطنين.

وعبّر عن فرحته باستمرار وتكثيف عمل المنافذ والمعارض طول أيام الأسبوع، مطالبا الأجهزة التنفيذية بالاستمرار فى تنفيذ تلك المبادرة التى ساهمت بشكل كبير في نزول الأسعار بنسبة تصل إلى 25% على أسعار الكثير من السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين.