تفاصيل وفاة مواطن فى تبادل إطلاق الرصاص بمطروح

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن ملابسات مقتل مواطن في تبادل إطلاق الرصاص بسبب قطعة أرض بـ مطروح.

تبلغ لقسم شرطة برانى وجود مشاجرة بإحدى القرى بدائرة القسم بسبب خلاف على زراعة قطعة أرض، ونتج عنها وفاة شخص وإصابة آخر، بطلقات نارية.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكب الواقعة مزارع، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم "بندقية آلية وبخزينتها 15 طلقة".

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.