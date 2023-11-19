الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": غضب إسرائيلى بعد تقرير "هآرتس" عن هجوم 7 أكتوبر

هجوم 7 أكتوبر
هجوم 7 أكتوبر

قالت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" دانا أبوشمسية إن التقرير الذي نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية الذي كشف عن أن حركة حماس لم تكن تعلم بمهرجان نوفا الذي أقيم في مستوطنات غلاف غزة، كان مفاجأة مدوية للشارع والجمهور الإسرائيلي.

وأضافت مراسلة "القاهرة الإخبارية" أن هذا الحفل كان مخصصًا إقامته في يومي الخميس والجمعة وفي مساء الثلاثاء أي قبل الحفل بيومين تم تمديد الحفل ليوم ثالث وهو السبت، وهذا يؤكد أن حركة حماس لم تكن تعلم بموعد الحفل في المكان المذكور.

كما أشارت إلى أنه كانت هناك طائرات دون طيار كانت تنفذ حملة غارات على تجمع في مستوطنات غلاف غزة، ما أدى إلى مقتل ما يزيد عن 364 شخصًا في الحفل.

وتابعت أن مقاومي حركة حماس لاحظوا وجود تلك الطائرات ما دفعهم للتواصل فيما بينهم والتوجه إلى مكان الحفل ما أدى إلى مقتل إسرائيليين والحصول على محتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية من تلك النقطة.

إسرائيل صحيفة هآرتس غلاف غزة حماس حركة حماس القاهرة الإخبارية

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