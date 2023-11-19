الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى لسوء الأحوال الجوية

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، عن إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء في تمام الواحدة ظهر اليوم الأحد؛ لسوء الأحوال الجوية، حيث بلغت شدة الرياح 22 عقدة غربي، وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار وحالة البحر مضطربة بشدة.

كما أعلنت الهيئة عن أنه تم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكل الأنشطة البحرية، وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.

وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية، بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية، وتفعيل غرف العمليات بالموانئ، لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

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