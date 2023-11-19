الأحد 19 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 3 عاطلين روجوا ألعابا نارية على فيس بوك بالإسكندرية

ارشيفيه
ارشيفيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية من ضبط 3 عاطلين أثناء ترويج كمية من الألعاب النارية عبر مواقع التواصل الإجتماعى بقصد التربح منها بدون وجه حق، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 3 عاطلَين مقيمين بمحافظة الإسكندرية، بالإتجار فى الألعاب النارية والترويج لها عبر مواقع التواصل الإجتماعى بقصد التربح منها بدون وجه حق.

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد أماكنهم وعمل كمين والقي القبض عليهم وبتفتيشهم عثر وبحوزتهم علي كمية من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام.
وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية بالاسكندرية النيابة التحقيقات أمن الأسكندرية الالعاب النارية عاطل ين

مواد متعلقة

رغم التحذيرات من التقلبات الجومائية.. انتظام العمل بميناء الإسكندرية بالتزامن مع "نوة المكنسة"

المشدد لـ عاطل سرق سائقًا بالإكراه فى الإسكندرية

براءة طبيب التخدير المتهم فى وفاة الطفل أيوب أثناء جراحة بالإسكندرية

حبس 5 عاطلين ضبطوا بحشيش وهيروين في الإسكندرية

5 سنوات للص أصاب موظفًا بسلاح أبيض في الإسكندرية

المؤبد غيابيًا لربة منزل بعد اتهامها بالاتجار بالبشر فى الإسكندرية

المؤبد لـ5 متهمين وبراءة آخرين لجلب أقراص مخدرة بمطار برج العرب

حبس عاطلين لحيازتهما 300 طربة حشيش قبل ترويجها بالإسكندرية

الأكثر قراءة

من متوسطة إلى غزيرة.. أمطار على القاهرة الكبرى خلال ساعات

"النقل" تستعرض أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق (فيديو)

كيف أبطل تقرير "CNN" بشأن مجمع الشفاء فى غزة مزاعم إسرائيل وأمريكا؟

منهم محمد صلاح.. أكثر 10 لاعبين تسجيلًا لركلات الجزاء هذا الموسم

في ذكراها.. الأزياء والأناقة في حياة المطربة سعاد مكاوي (صور)

خبير سياحي: مصر الأولى في تفضيلات السياح الروس خلال نوفمبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ملفات تنتظر الرئيس

حسين دعسة

"عباس" لـ"بايدن": أوقِفُوا حرب الإبادة ضد شعبنا

د.أحمد الخميسى

اغتصاب الذاكرة.. تهويد التاريخ

وائل لطفي

هل تغتنم المقاومة الفرصة؟

ماجد حبته

إفاقة أوروبية محتملة

بسنت حسن

أنسنة القضية.. هى الحل

د. منى حلمى

عمرك يا ابنتى قصير

علي سعدة

عندما تحرص الزعامة على سلامة شعبها

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقالات جديد مع استمرار العدوان المتواصل على جنين وخيمها

قصف إسرائيلى يتسبب فى انقطاع خدمة الهواتف فى جنوب لبنان

الاحتلال الإسرائيلى: 59 جنديًا قتلوا منذ بدء الهجوم البرى على قطاع غزة