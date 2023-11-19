ضبط 3 عاطلين روجوا ألعابا نارية على فيس بوك بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية من ضبط 3 عاطلين أثناء ترويج كمية من الألعاب النارية عبر مواقع التواصل الإجتماعى بقصد التربح منها بدون وجه حق، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 3 عاطلَين مقيمين بمحافظة الإسكندرية، بالإتجار فى الألعاب النارية والترويج لها عبر مواقع التواصل الإجتماعى بقصد التربح منها بدون وجه حق.

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد أماكنهم وعمل كمين والقي القبض عليهم وبتفتيشهم عثر وبحوزتهم علي كمية من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام.

وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.