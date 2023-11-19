الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الهجرة والجوازات" تقدم تسهيلات لكبار السن والمرضى

تسهيلات لكبار السن
تسهيلات لكبار السن والمرضى

تقدم الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، تسهيلات وتيسيرات على المترددين والمواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية.

وجاء ذلك بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات، لتقديم كافة التيسيرات لهم. 

 استقبال عدد من الحالات المرضية والإنسانية


وقامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية باستقبال عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.

وتؤكد الوزارة على مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين فى استخراج المستندات بكافة المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين، فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية خاصةً كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.

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