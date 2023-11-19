الأحد 19 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الاتحاد الكاميرونى يعلن غياب أونانا عن لقاء ليبيا للإصابة

أونانا
أونانا

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم اليوم الأحد، عن غياب أندريه أونانا، حارس مرمى الفريق عن لقاء ليبيا في الجولة الثانية من تصفيات المونديال للإصابة.

وقال بيان الاتحاد الكاميروني منذ قليل، إن أندريه أونانا لن يكون في تشكيلته للعب أمام المنتخب الليبي بعد تعرضه للإصابة في العانة.

وكان أونانا تعرض للإصابة في لقاء الكاميرون وموريشيوس في الدقيقة 81، وخرج على أثرها مستبدلًا.

وأوضح الصحفي الموثوق "فابريزو رومانو"، أن إصابة حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي ليست خطيرة وسيكون جاهزًا مع اليونايتد بعد فترة التوقف الدولي.

وتغلب منتخب الكاميرون، على ضيفه منتخب موريشيوس، بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت على ملعب "جابوما"، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات في افتتاح مشواره بالتصفيات.

وسجل ثلاثية منتخب الكاميرون، كل من بريان مبيومو، جورج كيفين نكودو وفرانك ماجري، فى الدقائق 45، 87 و90.

ويلعب المنتخبان الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية حيث يتشاركان صدارة المجموعة بعد فوز ليبيا على إسواتيني.

الاتحاد الكاميروني أونانا أندريه أونانا ليبيا تصفيات المونديال

مواد متعلقة

الجزائر تحل في ضيافة موزمبيق.. والسودان في مهمة صعبة أمام الكونغو الديمقراطية بتصفيات المونديال

مواعيد مباريات اليوم الأحد 19-11-2023 والقنوات الناقلة

الأكثر قراءة

عالمان مصريان ضمن قائمة "أكثر الباحثين استشهادًا على مستوى العالم"

القصة الكاملة لاستقالة رئيس "ناتجاس" من منصبه (خاص)

مباحثات مصرية أمريكية مكثفة لتحقيق الهدنة فى غزة والإفراج عن المحتجزين

أسامة الغزالى حرب يعتذر عن "حسن ظنه بالإسرائيليين"

"حكاية وطن".. إنجازات الدولة فى مجال الطاقة على مدار الـ9 سنوات الماضية

شركة الفيوم للغاز تفتح أبوابها لخريجي الهندسة في جميع التخصصات.. تعرف على التفاصيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ملفات تنتظر الرئيس

حسين دعسة

"عباس" لـ"بايدن": أوقِفُوا حرب الإبادة ضد شعبنا

د.أحمد الخميسى

اغتصاب الذاكرة.. تهويد التاريخ

وائل لطفي

هل تغتنم المقاومة الفرصة؟

ماجد حبته

إفاقة أوروبية محتملة

بسنت حسن

أنسنة القضية.. هى الحل

د. منى حلمى

عمرك يا ابنتى قصير

علي سعدة

عندما تحرص الزعامة على سلامة شعبها

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقالات جديد مع استمرار العدوان المتواصل على جنين وخيمها

قصف إسرائيلى يتسبب فى انقطاع خدمة الهواتف فى جنوب لبنان

الاحتلال الإسرائيلى: 59 جنديًا قتلوا منذ بدء الهجوم البرى على قطاع غزة