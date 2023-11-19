الاتحاد الكاميرونى يعلن غياب أونانا عن لقاء ليبيا للإصابة

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم اليوم الأحد، عن غياب أندريه أونانا، حارس مرمى الفريق عن لقاء ليبيا في الجولة الثانية من تصفيات المونديال للإصابة.

وقال بيان الاتحاد الكاميروني منذ قليل، إن أندريه أونانا لن يكون في تشكيلته للعب أمام المنتخب الليبي بعد تعرضه للإصابة في العانة.

وكان أونانا تعرض للإصابة في لقاء الكاميرون وموريشيوس في الدقيقة 81، وخرج على أثرها مستبدلًا.

وأوضح الصحفي الموثوق "فابريزو رومانو"، أن إصابة حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي ليست خطيرة وسيكون جاهزًا مع اليونايتد بعد فترة التوقف الدولي.

وتغلب منتخب الكاميرون، على ضيفه منتخب موريشيوس، بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت على ملعب "جابوما"، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات في افتتاح مشواره بالتصفيات.

وسجل ثلاثية منتخب الكاميرون، كل من بريان مبيومو، جورج كيفين نكودو وفرانك ماجري، فى الدقائق 45، 87 و90.

ويلعب المنتخبان الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية حيث يتشاركان صدارة المجموعة بعد فوز ليبيا على إسواتيني.