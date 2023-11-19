الجزائر تحل في ضيافة موزمبيق.. والسودان في مهمة صعبة أمام الكونغو الديمقراطية بتصفيات المونديال

يحل منتخب الجزائر، ضيفًا على نظيره منتخب موزمبيق، في الثالثة عصرًا، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (ستاديو دو زامبيو)، بالعاصمة مابوتو، في إطار الجولة الثانية من المجموعة السابعة للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، المقرر لها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتتقاسم الجزائر وموزمبيق، صدارة المجموعة، برصيد 3 نقاط لكل منهما، حيث يخوض الفريقان، مباراة اليوم منتشيين بنتائجهما التي تحققت في الجولة الماضية.

وتغلبت الجزائر على ضيفتها الصومال، بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما حققت موزمبيق، فوزًا غاليًا خارج ملعبها، على بوتسوانا، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويطمح منتخب "الخضر" لخطف الفوز والنقاط الثلاث، من أجل التربع على صدارة المجموعة، حيث سيعول جمال بلماضي، على جهود عددا من نجومه، في مقدمتهم بغداد بونجاح، نجم السد القطري، ورياض محرز نجم أهلي جدة السعودي.

بينما سيعول منتخب موزمبيق، على جهود كل من ثلاثي الهجوم سيليسو، وستانلي رافيتو، وجوناثان ميومو، وثنائي الوسط، أمادو وإدميلسون، وقلب الدفاع وقائد الفريق دومينجيز.

وفي المجموعة الثالثة، سيحل المنتخب النيجيري، في ضيافة زيمبابوي، في الثالثة عصرًا، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (هوي) بمدينة بوتاري في رواندا، في إطار الجولة الثانية للتصفيات.

وسيطمح منتخب "النسور الخضراء" لتحقيق الفوز، من أجل تدارك تعثره في الجولة الماضية بالتعادل الإيجابي 1-1 على ملعبه أمام ضيفه ليسوتو.

يدرك منتخب نيجيريا، أن التعثر في لقاء اليوم أمام زيمبابوي، يعني تقلص فرصه في المنافسة على التأهل للمونديال.

أما المنتخب الزيمبابوي، فيطمح لتحقيق الفوز من أجل الدخول في دائرة المنافسة على التأهل لكأس العالم.

وفي المجموعة السادسة، يستقبل منتخب بوروندي، نظيره الجابوني، في الثالثة عصرًا، على الملعب الوطني بدار السلام في تنزانيا.

ويحتل منتخبا بوروندي والجابون، المركزين الثاني والثالث (على الترتيب)، برصيد 3 نقاط، خلف المنتخب الإيفواري، صاحب الصدارة، بنفس الرصيد.

وكانت بوروندي، قد حقق الفوز في الجولة الأولى على جامبيا، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في حين تغلب الجابون على كينيا، بهدفين مقابل هدف.

وفي المجموعة الثانية، يخوض المنتخب السوداني، اختبارا صعبًا عندما يستضيف منتخب الكونغو الديمقراطية، على ملعب شهداء بنينة في بنغازي بليبيا.

ويحتل منتخب السودان، المركز الرابع، برصيد نقطة واحدة، بينما يحتل منتخب الكونغو الديمقراطية، المركز الثاني، برصيد 3 نقاط.

ويسعى منتخب "صقور الجديان"، بقيادة الغاني جيمس كويسي أبياه، لتحقيق الفوز من أجل الاستمرار في المنافسة على التأهل للمونديال، بعد تعادله في الجولة الأولى، مع توجو بهدف لمثله.

بينما يطمح المنتخب الكونغولي، لمواصلة انتصاراته بعد فوزه في الجولة الماضية على موريتانيا، بهدفين دون رد.