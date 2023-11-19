الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

عقب حبسه عامين.. القصة الكاملة لـ "بسملة" ضحية هتك العرض في القطامية

حبس
حبس

كعادتها يوميًا في الصباح خرجت بسملة بناءً على طلب والدتها لشراء احتياجات ومستلزمات الفطور قبل استيقاظ والدها وأشقائها الصغار تمهيدًا لذهابهم للمدرسة، ولكنها بمجرد نزولها إلى أسفل الشارع اكتشفت عدم وجود أموال بحوزتها فعادت للشقة ليكون بانتظارها ذئب بشري هتك عرضها في القطامية.. وعلى آثر ذلك قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة المتهم بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ.

فتاة تروي مأساة تعرضها للتحرش الجنسي

«مسك صدري وهددني بالقتل».. كلمات مأساوية بدأت بها «بسملة. م»، أقوالها و سردها لتفاصيل معاناة عاشتها لمدة دقائق قبل أن تنقذها والدتها من براثن الذئب البشري فقالت: «إنها ذهبت لشراء بعض احتياجات الأسرة فاكتشفت نسيانها حافظة النقود اللازمة لذلك وهاتفت والدتها وسلكت طريقها للعودة مرة أخرى لمنزلها».

وخلال عودتها لشقتها وصعودها درجات السلالم وقبل أن تدق جرس منزلها تجد أنفاس ملتهبة تخترق ظهرها وتحاوطها بشغف مرعب وبمحاولة استطلاع الأمر تجد من يلتصق بجسدها ويمسك صدرها، لتصرخ مع فتح والدتها باب الشقة وتتعدى على المتهم بالضرب حتى استعانت بالجيران لضبطه.

أقوال الشهود: «مسك صدرها وهددها بالقتل»

الشاهدة الأولى المجني عليها "بسملة. م"، شهدت بأنها ذهبت لشراء بعض  احتياجات الأسرة اذ اكتشفت نسيانها النقود اللازمة لذلك وهاتفتها والدتها شاهدة الإثبات الثانية فقد سلكت طريق العودة إلى المنزل  لاحضارها وما ان صعدت أمام الشقة سكنها بالقطامية وقامت بدق جرس الباب حتي فوجئت بمباغت المتهم باتيانه من خلفها وامساك صدرها بيد وكتم انفاسها باليد الأخرى وتهديدها بالقتل إن استغاثت فحاولت مقاومته قدر استطاعتها اثناء قيامه بسحبها أرضا مما نجم عن اصابتها الثابتة بالنيابة العامة فخدش أسفل الأنف وأن استغرقت الواقعة حوالي دقيقة منذ دقها الجرس الي أن قامت أمها بفتح الباب وشاهدتها اياها علي هذه الحالة والتي ظلت تصرخ مستغيثة بالاهالي الذين قاموا بالامساك بالمتهم والذي عزت قصده من ذلك إلى التحرش الجنسي بها.

الشهود: يرضي شهوته الجنسية 

واستمعت لأقوال الشاهد الثالث معاون مباحث قسم شرطة القطامية، أن تحرياته السرية دلت علي صحة الواقعة التي تمثلت في قصد المتهم إمساك صدر المجني عليها لإرضاء شهواته الجنسية.

أمر إحالة المتهم 

وعلى آثر أحالت نيابة القاهرة الجديدة متهما بهتك عرض طفلة في القطامية إلى محكمة الجنايات، حيث تبين أن المتهم هو «علي. ص».

كشفت التحقيقات قيام المتهم بهتك عرض الطفلة المجني عليها "بسملة.م " والتي لم تبلغ من العمر ثمانية عشرة عاما وكان ذلك بالقوة والتهديد بأن قام بالامساك بها وشل حركتها وكتم فاها واستطالت يده مواطن عفتها.

ذئب بشري هتك عرض التجمع الخامس محكمة جنايات القاهرة

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