الثلاثاء.. المفكر سعيد توفيق يناقش ميتافيزيقيا الفن عند شوبنهاور في أتيليه القاهرة

يستضيف أتيليه القاهرة للفنون المفكر سعيد توفيق، في أمسية جديدة من أمسياته الثقافية، بمقره الكائن بشارع كريم الدولة من ميدان طلعت حرب، والتي تعقد في السادسة من مساء بعد غد الثلاثاء، لمناقشة وتوقيع كتاب “ميتافيزيقيا الفن عند شوبنهاور”، والصادر عن دار التنوير، وكان الكتاب قد لأول مرة عام 1983، و صدرت منه طبعة جديدة عام 2014.

ويتناول المفكر سعيد توفيق، في كتابه ميتافيزيقيا الفن عند شوبنهاور، المبدأ الميتافيزيقي الذي علي أساسه أقام شوبنهاور فلسفته الجمالية، وهو الإرادة، وهو يفسر به الوجود، فإن فلسفته الجمالية ستكون عندئذ في علاقة ضرورية مع الوجود.

هل نجحت الأسس الميتافيزيقية في تفسير طبيعة الفن في علاقته بالوجود؟

ويضيف المفكر سعيد توفيق، في تقديمه لكتابه “ميتافيزيقيا الفن عند شوبنهاور”، ليست الغاية من هذه الرسالة أن نبين أن فلسفة شوبنهاور الجمالية قد بنيت علي مبادئ أو أسس مذهبه الميتافيزيقي، فهذا سيتضح من تلقاء نفسه وبحكم التسلسل التاريخي المنهجي لسياق الموضوع، ولكن الهدف الأساسي الذي ينبغي أن يكون موضع الاهتمام هو ذلك السؤال: هل نجحت هذه الأسس الميتافيزيقية في تفسير طبيعة الفن في علاقته بالوجود، أي بوصفه “ظاهرة ذات بعد ميتافيزيقي؟”

نبذة عن المفكر سعيد توفيق

والمفكر سعيد توفيق، رئيس قسم الفلسفة الأسبق بكلية الآداب جامعة القاهرة، أستاذ علم الجمال والفلسفة المعاصرة بكلية الآداب - جامعة القاهرة. الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة بمصر حتى 30 مايو 2013. رئيس تحرير سلسلة الفلسفة التي تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة. وله ثمانية عشر مؤلفًا وعشرات الدراسات العلمية المحكمة في كبرى الدوريات العلمية، وترجمات لبعض من أمهات الكتب.

ومن أبرز مؤلفات المفكر سعيد توفيق نذكر: الخبرة الجمالية، دراسة في فلسفة الجمال الظاهراتية ــ مداخل إلى موضوع علم الجمال ــ جدل حول علمية علم الجمال .. دراسات على حدود منهج البحث العلمي ــ تهافت مفهوم علم الجمال الإسلامي ــ نشيج علي جليج .. رواية سيرة ذاتية ــ عالمية الفن وعالمه ــ تأويل الفن والدين ــ الفن تمثيلا ــ فلسفة التأويل ..آفاقها وتوجهاتها ــ الخاطرات التاليات .. رواية سيرة ذاتية وغير ذلك العديد.