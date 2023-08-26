المفكر سعيد توفيق: تكفير الفلاسفة والمفكرين كان بداية لأفول الحضارة العربية الإسلامية

المفكر سعيد توفيق، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلي للثقافة، وأستاذ الفلسفة المعاصرة وعلم الجمال بكلية الآداب جامعة القاهرة، حل ضيفا علي الإعلامية دكتورة درية شرف الدين، خلال برنامج “حديث العرب من مصر”، حيث تحدث ضمن موضوعات ومحاور كثيرة عن الفهم المغلوط لمفهوم العالمانية.

وأوضح صاحب مؤلفات: “الفن والإبداع”، “معني الجميل في الفن”، “في ماهية اللغة وفلسفة التأويل”، فلسفة التأويل آفاقها واتجاهاتها": مشيرا إلي أن من يكفرون مصطلح أو مفهوم العالمانية لا يفهمون ماهيته أو المقصود به. وقال: هم يتصورون أن العالمانية مقصود بها الكفر، وبرون أن العالمانيين كفار وهذا خطأ تام. فكلمة العالمانية والتي تنطق خطأ أيضا “العلمانية” وهي ليست كذلك، بل الصحيح هو “العالمانية” من العالم، من الدنيا. وهذه التقسيمة كانت في المسيحية للتمييز بين الشخص المكرس لخدمة الكنيسة، والشخص خارج الكنيسة أو الناس العاديين.

وشدد توفيق على أن العالمانية المقصود بها هو فصل شئون الدنيا المتعلقة بالإنسان ونهجه، وطريقته وفهمه عن الدين، ولا نجعل شئون الدنيا متوقفة على الدين، بدليل حديث الرسول عندما سئل عن تأبير النخل فقال أنتم أعلم بشئون دنياكم، فالدين لم يأت ليحل مشكلات دنيوية، بل الدين يتعلق بالضمير، والعلاقة بين الإنسان وربه والمعاملة، وفي رأيي أن هذه المبادئ والأسس هي روح الدين وجوهره، وهو ما يعكسه حديثين للرسول : “إنما الأعمال بالنيات”، و"الدين المعاملة"، وكيف أنهما يتعلقان بالباطن والظاهر.

ــ غياب التأويل وفلسفته

كما تحدث المفكر، عن غياب فلسفة التأويل مشيرا إلي: التأويل سواء كان في تأويل النصوص بما في ذلك النص الديني نفسه، كان موجودا عندما كانت هناك حضارة حقيقية. ففي الحضارة العربية الإسلامية كان هناك على مستوي الفكر والفلسفة ابن رشد ومنهجه العقلاني. وكان موجود علي مستوي علم الكلام لدي المعتزلة، كما كان موجودا علي مستويات أخري، علي مستوي التصوف مثلا عند محيي الدين ابن عربي وهو الإمام الأكبر في التصوف الفلسفي. ونلاحظ أن كل هذه المذاهب والأفكار كانت موجودة في عصر واحد، لكن كل هؤلاء المفكرين والفلاسفة تم تكفيرهم ومطاردتهم وكانت هذه بداية أفول الحضارة العربية والإسلامية.

ــ لا حضارة بدون حرية فكر وإبداع

وشدد على أنه: حتي أن كتب ابن رشد أحرقت وكانت هذه علامة علي أفول الحضارة، ومازلنا نعيش هذا الأفول الحضاري، فلا حضارة بدون حرية الفكر والإبداع. وما كان يصنع فيما مضي لا نستطيع أن نفعله الآن فيما يخص التأويل وفلسفته، وما كان ينشر فيما مضي لا نستطيع أن ننشره الآن، مؤلفات عربية كثيرة جدا لا نستطيع نشرها الآن وإلا رهب أصاحبها ولاحقتهم تهم التكفير.

ولفت سعيد توفيق إلي أن: عبر العصور كانت هناك لحظات تنويرية، لكنها لحظات وكانت موجودة في مصر خلال النصف الأول من القرن العشرين، أنتجت مفكرين تنويريين وأدباء ومصلحين وفنانيين في تجانس مع بعضه البعض، فكانت هناك أم كلثوم وعبد الوهاب، وفي نفس الوقت هناك طه حسين والعقاد والسنباطي وغيرها العديد من الأمثلة التي لا تحصي.