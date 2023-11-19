الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة المتهم بالتعدي على جاره بسلاح أبيض في المرج للجنايات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة المرج اليوم الأحد، إحالة المتهم بالتعدي على جاره بسلاح أبيض في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات الجيرة بمنطقة المرج، لمحكمة الجنايات.

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وذكر قرار الإحالة أن المتهم أقرَّ بارتكاب الواقعة بسبب خلافات الجيرة نشبت بينهم بمنطقة المرج.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المرج يفيد بوقوع مشاجرة بين شخصين، وبالانتقال تبين صحة البلاغ، وتم اقتياد المتهم لقسم الشرطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

المرج قسم شرطة المرج الإجراءات القانونية النيابة الجنايات نيابة المرج

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