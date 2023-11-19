الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هل فوز فرنسا الكبير على جبل طارق الأكبر في تاريخ المنتخبات؟

فرنسا وجبل طارق
فرنسا وجبل طارق

حقق منتخب فرنسا أكبر انتصار في تاريخه بفوزه 14- 0 على عشرة لاعبين من جبل طارق ضمن تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2024  السبت.

وباتت فرنسا صاحبة أكبر انتصار في تاريخ كرة القدم الدولية بعد أن تخطت انتصار ألمانيا 13- 0 على سان مارينو عام 2006، كما أنها المرة الأولى التي يسجل فيها فريق 14 هدفا في مباراة بتصفيات كأس العالم أو بطولة أوروبا، وفقًا لما ذكرت شبكة "رويترز".

لكن هل الفوز هو الأكبر في تاريخ مباريات المنتخبات بكرة القدم، بالتأكيد لا حيث سبقه خمس انتصارات أكبر من ذلك بكثير ويأتي فوز فرنسا في المركز السادس.

1- سقط منتخب ساموا الأمريكية أمام نظيره الأسترالي، بنتيجة 0-31، يوم 11 أبريل عام 2001، فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

2- في 1971 فاز منتخب تاهيتي على جزر كوك بنتيجة 30-0 لكن المباراة لم تسجل في سجلات “فيفا”.

3-أستراليا من جديد لثاني فوز تاريخي رسمي على تونجا بنتيجة 22-0.

4- في 2005 دخلت كوريا الشمالية القائمة بعد أن تغلبت بسهولة على جوام في بطولة شرق آسيا لكرة القدم بنتيجة 21-0.

5- في عام 2000 سحق منتخب الكويت نظيره بوتان بنتيجة 20-0 في تصفيات كأس آسيا.

فرنسا جبل طارق منتخب فرنسا تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 كبر انتصار في تاريخ كرة القدم

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