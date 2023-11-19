محافظ المنوفية يوجه بصرف مساعدات لـ"مسنة براشيم" مراعاة لظروفها الاجتماعية

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية سلسلة لقاءاته اليومية مع المواطنين من أبناء المحافظة للتعرف على شكاويهم وتلبية مطالبهم، حيث التقى المحافظ الحاجة كريمة "مسنة براشيم" بمركز أشمون التي تبلغ من العمر 96 عامًا وتعاني من ظروف صحية واجتماعية صعبة وتحتاج إلى رعاية خاصة. وقد قام المحافظ على الفور بتقديم مساعدات مالية وعينية من لحوم ومواد غذائية تساعدها على تلبية احتياجاتها المعيشية. يأتي ذلك استجابة فورية من محافظ المنوفية لمناشدتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

محافظ المنوفية يكلف التفتيش بفحص شكاوى المواطنين



وخلال اللقاء، كلف محافظ المنوفية الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام بفحص شكاوى عدد من المواطنين وإجراء المعاينات العاجلة لاتخاذ الحلول الفورية حيالها، حيث تنوعت ما بين مواطن من ناحية كمشوش بمنوف يتضرر من تعنت أحد مسئولى الوحدة المحلية بفيشا الكبرى من عدم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال واقعة تعدى بالبناء المخالف مما ألحق الضرر عليه، وكذا فحص شكوى معلم بناحية كفر الباجور للدراسة والعرض عليه، فضلا عن بحث شكوى مواطن من ناحية النعناعيه بأشمون يتضرر من رفض طلبه بإنهاء إجراءات تقنين لقطعة أرض أملاك دولة وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لأملاك الدولة.

محافظ المنوفية يكلف الإدارة المركزية للري لبحث شكوى لمواطن بكمشوش



وكلف المحافظ سكرتير عام المحافظة بمخاطبة الإدارة المركزية للموارد المائية والري لبحث شكوى مواطن من ناحية كمشوش بمنوف يفيد بتعدى أحد المواطنين على أملاك الرى لإتخاذ اللازم والعرض عليه، فيما وجه الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بإجراء معاينة ميدانية على الطبيعة لدراسة شكوى مواطن من ناحية عرب الرمل بقويسنا يلتمس تسهيل إجراءات استخراج رخصة البناء الخاصة به وذلك وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بالتواصل الدائم والفعال وخلق قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين، وكذا رصد شكاوى المواطنين من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة وقنوات التواصل الاجتماعي وتلبية مطالبهم حفاظًا على حقوقهم.