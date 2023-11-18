لأول مرة.. تثبيت كسر فقرات عن طريق الجلد في المنوفية

أجرى مستشفى شبين الكوم للجراحات المتخصصة بقيادة الدكتور مصطفى أبو حليمة مدير المستشفى، وفريق العمل بالمستشفى، لأول مرة جراحة لتثبيت كسر فقرات عن طريق الجلد بدون فتح جراحى تقليدى يستطيع المريض بعدها بالقيام بجميع الأعمال الشاقة خلال شهر، وتم ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بضرورة الاهتمام بالارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بجميع أنحاء المحافظة.

وتابع مع إدارة المستشفي كل من الدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية، والدكتور أحمد سمير مدير عام إدارة الطب العلاجى والطوارئ، والدكتور محمد سلامة مدير إدارة المستشفيات.