محافظ المنوفية يتفقد معرض بيع السلع بأسعار مخفضة ضمن مبادرة "معًا ضد الغلاء"

تفقد اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، معرض بيع السلع الغذائية ضمن مبادرة رئيس الوزراء " معًا ضد الغلاء" بشارع صبري أبوعلم، بحي غرب أمام مصنع الغزل بشبين الكوم؛ لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين.

وافتتح محافظ المنوفية أجنحة المعرض الذي يضم جميع المنتجات الاستراتيجية والغذائية ومنها (السكر، الزيت، السمن، الأرز، المكرونة، الدقيق، الخضروات، الفواكه، واللحوم)، والتي يتم بيعها بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها في الخارج.

وتأكد المحافظ من جودة السلع الغذائية ومدى توافرها بكميات كبيرة؛ لضمان تلبية احتياجات المواطنين وتسهيلًا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة، مؤكدًا أن الدولة تسعى لتحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق، وتعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا والتخفيف من آثار التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار، وذلك فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعاني منها العديد من دول العالم.

44 معرضًا بنطاق المحافظة

وأشار وكيل وزارة التموين إلى أنه تمت إقامة 44 معرضًا بنطاق المراكز والمدن، فضلًا عن ضخ المنتجات الغذائية بالسلاسل التجارية والوحدات القروية لبيعها وإتاحتها بأسعار مخفضة مراعاة للظروف الأسرية والمعيشية للمواطن البسيط ودعمًا للأسر الأكثر احتياجًا.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة إعداد قوائم للأسعار بكل أجنحة المعرض؛ لتعريف المواطن بحجم الدعم المقدم له من قبل الدولة، موجهًا وكيل وزارة التموين بالمتابعة الدورية للمنفذ وسير العمل به وتزويد المعرض بكل المنتجات بكميات كافية.

وشدد على تكثيف الحملات التفتيشية بنطاق المحافظة؛ للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية؛ حفاظًا على حقوق ومصالح المواطنين.

وخلال تفقده المعرض، شدد المحافظ على التجار العارضين بضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة، وستتم المتابعة اليومية وشن حملات تفتيشية لمتابعة الأسعار، مكلفًا رؤساء الوحدات المحلية بالتعاون الكامل مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة أمام المشاركين بالمعارض من أصحاب السلع والتجار لتوفير المواد الغذائية أمام المواطنين، مؤكدًا أن الدولة بكل أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة؛ حفاظًا على حقوق المواطنين.