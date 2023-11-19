وزير الرى: خفض استهلاك الكهرباء بالمحطات لتقليل الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية

عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعًا لمتابعة سير العمل بمصلحة الميكانيكا والكهرباء والرؤية المستقبلية لأعمال مصلحة الميكانيكا والكهرباء.

واستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع أبرز أعمال وأنشطة المصلحة، وإجراءات تحسين كفاءة تشغيل محطات الرفع، وتوفير المستلزمات وقطع الغيار اللازمة لصيانة وتأهيل المهمات الكهروميكانيكية لوحدات الطلمبات بمحطات الرفع، وإجراءات تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية المتاحة بالمصلحة من خلال التدريب التحويلى.

ووجه الدكتور سويلم، بسرعة الانتهاء خلال شهر من إعداد خطة ورؤية محددة لرفع كفاءة وتطوير الأداء بالمصلحة من خلال إعداد تقييم بناء على مؤشرات أداء محددة وأرصاد دقيقة لحالة المحطات على الطبيعة، وإعداد حصر باحتياجات المحطات التابعة للمصلحة سواء من حيث الاحتياجات الفنية "وحدات الرفع - صناديق التروس - قطع الغيار"، أو الاحتياجات البشرية من العمالة الفنية اللازمة لتشغيل وصيانة المحطات لضمان الوفاء بالاحتياجات المائية المطلوبة، ووضع أولويات لهذه الاحتياجات لتوفيرها من خلال خطة زمنية مرحلية على عدة سنوات تتضمن الميزانية المقترحة لتنفيذ الأعمال المطلوبة، والتحسن المتوقع فى أداء محطات الرفع.

كما وجه أيضًا بإعداد خطة للاحتياجات التدريبية لرفع كفاءة العاملين بالمصلحة تتماشى مع أعمال تطوير ورفع كفاءة المحطات، مع زيادة الاعتماد على التدريب التحويلى لسد العجز فى العمالة.

الاعتماد على المكونات وقطع الغيار المصنعة محليًا

كما وجه وزير الرى، بإعداد خطة تنفيذية لزيادة الاعتماد على المكونات وقطع الغيار المصنعة محليًا لتنفيذ أعمال الإحلال والصيانة للمحطات وأعمال العمرات للوحدات بهدف تقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، مع التوجيه بزيادة الاعتماد على الورش التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء فى تنفيذ أعمال صيانة المحطات ذاتيًا.

كما استعرض نتائج الإجراءات التى سبق تنفيذها فى محطة الطابية بالإسكندرية، والتى اشتملت على تأهيل وحدات الطلمبات وتوفير محركات جديدة وتزويد المحطة بماكينة تنظيف الأعشاب، ما ساهم بشكل فعال فى رفع كفاءة الوحدات بالمحطة، وما ترتب على ذلك من تحسن فى قدرات رفع المياه بالمحطة والخفض الناتج عن ذلك فى عدد ساعات التشغيل واستهلاك الطاقة الكهربائية، موجهًا باتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض استهلاك الكهرباء بالمحطات، وإعداد حصر بالمحطات التي تحتاج لتنفيذ إجراءات فنية لخفض استهلاك الطاقة بها من خلال رفع كفاءة الوحدات، وتوفير ظروف التشغيل الملائمة، وذلك ترشيدًا للطاقة ولمراعاة البعد البيئي والعمل على تقليل الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية، خاصة أن إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية للمحطات يصل إلى ٢٥٧١ جيجا وات ساعة تقابلها انبعاثات قدرها حوالى ١ مليون طن من ثانى أكسيد الكربون.

جدير بالذكر أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تمثل ركيزة أساسية في أعمال رفع التصرفات المائية المطلوبة لخدمة شبكتي الري والصرف، والوفاء بالاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات، حيث تتولي المصلحة إدارة وتشغيل عدد ٥٩٨ محطة طلمبات على مستوى الجمهورية عبارة عن (٤٣٩ محطة طلمبات لخدمة شبكة الري - ١٠٤ محطات طلمبات لخدمة شبكة الصرف - ٥٥ محطة طلمبات خلط لإعادة استخدام المياه).