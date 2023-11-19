الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"نواة" أول مؤسسة بحثية إفريقية تحصل على اعتماد هيئة الغذاء والدواء الأمريكية

اعتماد هيئة الغذاء
اعتماد هيئة الغذاء والدواء الأمريكية

حصل مركز نواة للأبحاث العلمية، الرائد في مجال التحاليل والأبحاث العلمية في مصر، على اعتماد هيئة الغذاء والدواء الأمريكية US-FDA في تحاليل وسلامة الغذاء، ليصبح أول مركز أفريقي يحصل على هذا الاعتماد، ويوفر على الشركات المصرية والأفريقية التكلفة والوقت المهدران في إرسال العينات للتحليل خارج القارة، ما يدعم قدراتها على التصدير للسوق الأميركي، كما يسهم في تعزيز صناعة الغذاء للاستهلاك المحلي.


و"نواة" شركة ناشئة مصرية متخصصة في قطاع الأبحاث والتحاليل العلمية، وقد حظيت بالدعم التمويلي والتقني من شركة مصر لريادة الأعمال، المؤسسة من قبل وزارة التعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبنك الاستثمار القومي بهدف الاستثمار المباشر وغير المباشر في الشركات الناشئة وريادة الأعمال والشركات الصغيرة.

 

وقال الدكتور عمر صقر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة نواة للأبحاث، إن اعتماد هيئة الغذاء والدواء الأمريكية هو الأصعب على الإطلاق، وكان شبه قاصر على الشركات الأوروبية، والآن أصبحت "نواة" متواجدة بقوة على خريطة المعامل والمراكز البحثية العالمية، وسيكون له أثر واضح على الشركة خاصة وسوق الغذاء المصري عامة، حيث سيفتح للشركة مجال للتعاون مع الهيئات الدولية مثل برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة، وسيوفر نصف تكلفة وتسعة أعشار الوقت اللذان يتحملهما المُصدر المصري الراغب في التصدير للسوق الأمريكية نتيجة إرسال العينات لتحليلها بالخارج قبل التصدير.
 

وأعلن الدكتور عمر صقر عن خطط مركز "نواة" لاستغلال الاعتماد الجديد للتوسع في الأسواق الأفريقية الرئيسية، مثل نيجيريا وجنوب أفريقيا.

 

 

من جانبها صرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، قائلة: «سعداء بالتقدم الذي تحققه شركة نواة العلمية الناشئة التي تعمل في مجال الأبحاث العلمية وهو واحد من بين أهم المجالات التي تعزز جهود التنمية في مصر وتدفع التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، موضحة أهمية التطور والنمو المستمر للشركات الناشئة المصرية لتعزيز تواجدها على الساحة الدولية».

 

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن شركة نواة واحدة من بين 205 شركة حصلت على دعم واستثمار من قبل شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار Egypt Ventures بشكل مباشر وغير مباشر منذ عام 2017.

 

وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الاعتماد خلق ميزة تنافسية للصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى المزايا النسبية العديدة لقطاعي الزراعة والتصنيع الغذائي في مصر، من حيث الجودة والسعر، مؤكدًا أن الهيئة ستواصل دعمها لجهود الشركة، تنظيميًا وترويجيًا، لإيمانها أن الشركات الناشئة قادرة على قيادة النمو الاقتصادي وتعظيم دور الاقتصاد المصري في سلاسل الإنتاج العالمية.

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