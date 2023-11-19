أمطار غزيرة وسيول.. طوارئ بمحطات الرى ومتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف

رفعت أجهزة وقطاعات وزارة الموارد المائية والري درجة الاستعداد والجاهزية القصوى، وذلك لمواجهة موجة الأمطار الغزيرة والسيول التي بدأت اليوم على عدة محافظات، من خلال غرفة عمليات على مدار اليوم، وأيضًا متابعة مناسيب المياه في جميع الترع والمصارف والمجارى المائية، والتأكد من إتمام أعمال التطهير لكافة المجارى المائية، وإزالة التعديات عليها، ومراجعة المناسيب أولًا بأول، والانتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعي ومحطات الميكانيكا والكهرباء.

يأتى ذلك في ظل هطول أمطار غزيرة على عدة محافظات، منها الإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفرالشيخ ودمياط، مما أدى إلى تعطيل الدراسة وتوقف حركة الملاحة في بعض الموانىء، وأيضًا تعرض محافظات البحر الأحمر وشمال ووسط سيناء إلى سقوط السيول الجارفة، مع متابعة أعمال الحماية من السيول، والتى تتضمن سدود إعاقة وحوائط توجيه وبحيرات صناعية للحد من الأخطار الناجمة عنها على الممتلكات العامة والطرق الرئيسية والمنشآت الحيوية، مثل محطات المياه والكهرباء والمناطق البدوية.

حالة من الطقس السيئ وعدم الاستقرار فى الأحوال الجوية

كما تشهد العديد من مناطق الجمهورية حالة من الطقس السيئ وعدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط أمطار رعدية، مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وتفقد رئيس الإدارة المركزية لمحطات مصر العليا الشمالي بمصلحة الميكانيكا والكهرباء، اليوم الأحد، عددا من محطات الرى لمتابعة الحالة الفنية ومناسيب المباه بمحطة رى الخيام ومحطة رى الخيام الإضافية، ومحطة رى الخزان بزمام الإدارة العامة لرى غرب قنا، وذلك في ظل الأحوال الجوية الحالية.

من جانبه، أكد المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، تنفيذ خطة مشروعات للحماية من أخطار الأمطار الغزيرة والسيول، خاصة على المحافظات المعرضة لها، ومنها شمال ووسط سيناء وجنوب البحر الأحمر، وذلك بهدف حماية المواطنين وممتلكاتهم الخاصة، وأيضًا حماية الممتلكات العامة والمنشآت الحيوية والطرق الرئيسية.

متابعة مناسيب المياه بجميع الترع والمصارف

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، لـ"الدستور"، أنه يتم متابعة أي تغيرات من خلال مركز التنبؤ بالفيضان ومتابعة مناسيب المياه يوميًا بجميع الترع والمصارف والمجارى المائية والرياحات بمختلف المحافظات، مع إعطاء أولوية للمحافظات والمناطق المعرضة لأخطار السيول، لافتًا إلى اهتمام الوزارة بمشروعات الحماية من أخطار الأمطار الغزيرة والسيول، وذلك نظرًا لما قد تحدثه من أضرار، مع استقبال وتوجيه واستيعاب مياه السيول الواردة إليها من الوديان وتوجيهها إلى الترع، والاستفادة منها في زراعة بعض المساحات، وذلك عبر إنشاء خزانات أرضية لحصاد مياه الأمطار، وإعادة استخدامها في أغراض زيادة الرقعة الزراعية، خاصة في المناطق البدوية.