يصادف اليوم ذكرى ميلاد الفنانة والمطربة سعاد مكاوي، التي ولدت في مثل هذا اليوم 19 نوفمبر عام 1928، ورحلت عن عالمنا في 20 يناير عام 2008 عن عمر يناهز الـ 79 عامًا.

تعد الفنانة والمطربة سعاد مكاوي، من أبرز نجوم الزمن الجميل، وقدمت العديد من الأعمال الفنية والغنائية خلال مشوارها الفني، لتتربع على عرض النجومية وتخطف قلوب من يسمعها.

في ذكراها.. الأزياء والأناقة في حياة المطربة سعاد مكاوي (صور)

واستطاعت المطربة سعاد مكاوي، خطف قلوب الجماهير بسبب أداءها المميز والمختلف أثناء تأدية أغاني المنولوجات مع أشهر نجوم السينما المصرية أبرزهم الفنان الراحل إسماعيل يس، أما عن رصيدها السينمائي كان لا يتجاوز العشرين فيلمًا، ومن هذه الأفلام «فيلم صاحب بالين - بنت المعلم - شمشون الجبار - فيلم منديل الحلو - أسمر وجميل - عيني بترف - المليونير وجزيرة الأحلام - خد الجميل - فيلم حضرة المحترم - مجلس الإدارة - القدر والمكتوب - لسانك حصانك - نهارك سعيد - غازية من سنباط».

وتزامنًا مع ذكرى ميلاد الفنانة القديرة سعاد مكاوي، يرصد موقع “الدستور" في هذا التقرير كيف شكلت الأزياء والأناقة جزء من حياتها.

في ذكراها.. الأزياء والأناقة في حياة المطربة سعاد مكاوي (صور)

تميزت الفنانة القديرة سعاد مكاوي، بارتداء الملابس البسيطة بالرغم أن معظم أعمالها تقوم بتقديم دور الخادمة، إلا أن من الجانب الأخر تميزت بارتداء الفساتين الأنيقة والبسيطة، مع استخدام المكياج الذي يبرز جمال عينها وملامحها بشكل عام.

في ذكراها.. الأزياء والأناقة في حياة المطربة سعاد مكاوي (صور)

أما عن قصات الشعر فكانت تعتمد على الشعر القصير مع ارتداء القبعات الصغيرة التي كانت تعتبر موضة وقتها مع ارتداء الإكسسوارت البسيطة اللامعة، ولأن سعاد مكاوي تمتلك وجه ملائكي رقيق فكانت تتميز بتقديم دور الصديقة الوافية أو الخدامة التي تساند أهل البيت.

في ذكراها.. الأزياء والأناقة في حياة المطربة سعاد مكاوي (صور)