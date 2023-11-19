"هآرتس" تكشف مقتل 364 مستوطنا خلال قصف إسرائيلي لاحتفال في غلاف غزة

أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن هناك تحقيق للشرطة الإسرائيلية يكشف أن طائرة حربية إسرائيلية قصفت احتفالا بغلاف غزة، أسفر عن مقتل 364 مستوطنا يوم 7 أكتوبر، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وقالت الصحيفة أن تحقيق الشرطة الإسرائيلية بشأن الحادثة توصل إلى وجود مخططات لحركة حماس من أجل الوصول إلى كيبوتس راعيم وغيره في عملية طوفان الأقصى، ولكنها اكتشفت أمر الحفل في كيبوتس راعيم خلال الاقتحام نفسه.

تفاصيل التقييم الأمني

وأشارت الصحيفة إلى أن التقييم الأمني يظهر أيضاً أن المروحية العسكرية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وصلت إلى مكان الحادث قادمة من قاعدة رمات دافيد، وأطلقت النار على المقاومين الفلسطينيين، ولكنها أصابت عدداً من المحتفلين هناك.