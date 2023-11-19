طلب إحاطة لوزير الصناعة والتجارة بشأن ارتفاع أسعار أعلاف الثروة الحيوانية

تقدمت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة بشأن ارتفاع أسعار أعلاف الثروة الحيوانية، وعدم تشجيع وزارة التجارة والصناعة الصناع على إنشاء مصانع أعلاف قائمة على استخدام المخلفات الزراعية ومخلفات الصناعات الغذائية.

وأكدت عضو مجلس النواب فى بيان صحفى لها، أن مصانع أعلاف الأسماك غير متوافرة بناء علي أن المادة الخام لغذاء الأسماك تعتبر نوعية مستوردة من أسبانيا وأمريكا اللاتينية، وبالتالى هناك صعوبة في استمرارية المزارع السمكية أو تغذيتها علي مخلفات اخرى لا تعطي الغذاء والفائدة المطلوبة أو الطعم الجيد للسمك.

ضرورة تشجيع الصناع على استخدام المخلفات الزراعية



وطالبت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب وزارة التجارة والصناعة بضرورة تشجيع الصناع على استخدام المخلفات الزراعية ومخلفات الصناعات الغذائية، وذلك لإنشاء مصانع أعلاف من خلال الاعتماد على "الكورن فليكس" كعلف للعجول.

وأوضحت أن "الكورن فليكس" يعتبر غذاء معروف بأوروبا كعلف للعجول وسهل الهضم ومغذي لأنه من مخلفات مصانع التعبئة للخضار والصلصة والشيبسى ومزارع الفواكه والخضروات وقش الأرز ومزارع الموز وشجر الموز وورد النيل، وغيره من مخلفات الزراعة.

الهدف من طلب الإحاطة هو توفير اللحوم البلدية



وأشارت إلى أن الهدف من طلب الإحاطة هو توفير اللحوم البلدية خاصة فى ظل ارتفاع أسعار اللحوم البلدى نتيجة أن المزارع الموجودة تعتمد على أعلاف أسعارها مرتفعة أو يتم إستيراد الأعلاف من الخارج، مؤكدة أن البطاطا تمنح بروتين مرتفع جدا للحيوان، وفى نفس الوقت سهلة الهضم، وبالتالى تجعل الحيوان يربى اللحم واللبن.

وتابعت ولذلك فنحن نحتاج إلى عمل هذه التجربة كمصانع نشجع فيها صناعة الكورن فليكس أو الغذاء المجفف عن طريق أفران نقوم بعملها على شكل كورن فليكس لكى نعطى فرصة للحيوان لكى يتغذى ويشبع، وفى نفس الوقت لا تكون لديه صعوبة فى الهضم، مما يؤثر فى نفس الوقت على صحته وطعم اللحوم التى يقوم بإنتاجها، وبالتالي فإن الكورن فليكس يعطى طعم وحجم جيد للحوم، واختتمت من المقرر أن تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال إجتماعها اليوم الأحد طلب الإحاطة فى تمام الساعة الثالثة عصرا.