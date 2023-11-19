الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

البحيرة: تطهير المصارف والمساقى استعدادًا لموسم الشتاء

المهندس موفق محمود
المهندس موفق محمود سارى

وجَّه المهندس موفق محمود سارى، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، بضرورة الانتهاء من تطهير المساقي والمصارف الخصوصية والمستهدف تطهيرها خاصة في المراكز التي لم تصل إلى النسبة الجيدة والتشديد على ذلك، مع ضرورة إزالة أية تعديات على الترع والمصارف وغيرها، مع تنفيذ الخطة العاجلة لمواجهة آثار الأمطار الغزيرة والسيول المحتملة فى هذا التوقيت.

ووجَّه وكيل الوزارة بضرورة قيام الجمعيات المشتركة بتوفير المعدات اللازمة خاصة حفارات التعاونيات وحفارات القطاع الخاص في حالة الاحتياج، وذلك لسرعة إنجاز الأعمال الخاصة.

كما كلَّف المهندس موفق محمود سارى، وكيل الوزارة، مدير إدارة الأراضي والمياه بالمديرية بضرورة العمل على إنجاز وتنفيذ الخطة السنوية، على أن يتم استخدام المعدات الموجودة لدى جمعيات الميكنة.

وأوضح المهندس محمود عبدالمجيد هليل، مدير عام الزراعة بالبحيرة، أن إجمالي الأطوال المستهدف تطهيرها 3024.5 كم مساقي و1999 كم مصارف بإجمالي 5023.5 كم، وما تم تطهيره 1415 كم من المساقي، و786.75 كم، بإجمالى 2029.75 كم بنسبة 43.83%، مشيرًا إلى أن خطة التطهير تشتمل على تطهير كل الترع والمصارف ورفع المخلفات وإزالة الحشائش على جانبيِّ المجاري المائية.

وبلغت نسبة التطهير في مراكز المحافظة 43.83%، ووصلت النسب بمركز دمنهور إلى 18.94% وأبوحمص 30.5% وشبراخيت 30% والدلنجات 66.91% والمحمودية 43% وكفرالدوار 32% والرحمانية 49% وجناكليس 42.44% وكوم حمادة 41.66% ورشيد 59% وإدكو 49.8% وإيتاى البارود 34.7% وحوش عيسى 45.37% وأبوالمطامير 67.17%.

وقال المهندس محمد فايد، مدير إدارة الأراضي والمياه والبيئة بالمديرية، إنه بناءً على تعليمات وكيل الوزارة والمدير العام تم التنبيه على رؤساء أقسام الأراضي والمياه بتطهير الترع والمصارف وكل المجارى المائية وإزالة التعديات عليها، ومراجعة المناسيب أولًا بأول، مع ضرورة البدء بالأكثر تضررًا، بالإضافة إلى سرعة إرسال البيان اليومي للتطهير، وذلك بالتنسيق مع هندسة الري والصرف والإدارة الزراعية، وكذا الجمعيات التعاونية والمشتركة وجهاز تحسين الأراضي.

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