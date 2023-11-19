الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استثمارات مشتركة واعدة.. شراكة استراتيجية فاعلة بين مصر والاتحاد الأوروبي

الرئيس السيسي اورسولا
الرئيس السيسي اورسولا فون دير لاين

تمتد الشراكة الاستراتيجية بين مصر و الاتحاد الأوروبي على المستوى السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والتجاري منذ فترات طويلة وزادت الشراكة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث شملت الشراكة كافة المجالات.

مجالات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي

توجد عدة مجالات للتعاون بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي ومن أبرزها:

التعاون السياسي

تعتبر مصر أهم شريك من دول الجنوب للاتحاد الأوروبى المعنية بحفظ الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، وتجمع مصر والاتحاد الاوروبي روابط قوية وشراكة مستندة  على إعلان برشلونة، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي وشركائه في الجوار الجنوبي.

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مكافحة الهجرة غير الشرعية 

ووجد عدة برامج وشراكات واعدة بين مصر والاتحاد الاوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ففي أكتوبر 2022 وقعت مصر اتفاقا مع الاتحاد الأوروبى، تحصل بموجبه على 80 مليون يورو لدعم جهود القاهرة في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

ملف الطاقة 

تعتبر مصر مركزا إقليميا لنقل الطاقة والغاز لأوروبا، لاسيما مع عضوية مصر فى منتدى غاز شرق المتوسط، حيث عوضت مصر أوروبا بجزء من احتياجاتها من الغاز عبر محطتى إسالة إدكو ودمياط، ولهذا وقعت مصر مع دول الاتحاد الأوروبي اتفاقيات متنوعة من أجل دعم تصدير الغاز لأوروبا خاصة في ظل أزمة الطاقة التي تعاني منها أوروبا، بخلاف التعاون في مجال الطاقة المتجددة.

التعاون الاقتصادي 

يعتبر الاتحاد الأوروبي هو الشريك الاقتصادي الأول لمصر بحجم استثمارات تتجاوز 38 مليار يورو بواقع 30% من كل الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل مصر.

كما  تضاعفت التجارة الثنائية في السلع ثلاث مرات تقريبًا منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ، حيث ارتفعت من 8.6 مليار يورو في عام 2003  إلى 24.5 مليار يورو في عام 2020. 

تصدر مصر إلى الاتحاد الأوروبي  أغلب المنتجات المتعلقة بالوقود والمنتجات والكيماويات والمنتجات الزراعية.

كما يعد الاتحاد الأوروبي أيضًا المستثمر الرئيسي في مصر، حيث يبلغ حجم استثماراته المتراكمة حوالي 38.8 مليار يورو تمثل حوالي 39% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد.

مواجهة فيروس كورونا 

زاد التعاون بين الطرفين فيما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا، ومنذ مارس 2020، تم تعديل برامج الاتحاد الأوروبي القائمة، والوقوف على إجراءات جديدة لضمان دعم مصر،  و قدم الاتحاد الأوروبي دعما قدره 89 مليون يورو لميزانية وزارة الصحة، وقد تعاقد الاتحاد الأوروبي على برنامج متخصص لتنفيذ استجابة فورية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي لمساعدة المرأة والفئات الأكثر ضعفا. 

أبرز مجالات التعاون بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي

خلقت مصر مجالات متنوعة مع دول الاتحاد الأوروبي ومن أبرزها:

ألمانيا 

بحسب السفارة الالمانية بالقاهرة، توجد علاقات قوية بين البلدين وممتدة على جميع المستويات، فعلى سبيل المثال تمول ألمانيا استثمارات فى الطاقة المتجددة مثل أول مزارع رياح مصرية فى منطقة الزعفرانة وخليج الزيات على ساحل البحر الأحمر. وستكون مزرعة رياح خليج السويس أكبر مزارع الرياح فى القارة الأفريقية.

أيضًا تساعد ألمانيا فى إعادة تأهيل المولدات القديمة للسد العالى فى أسوان وتمول تكنولوجيا توليد الكهرباء باستخدام الألواح الشمسية.

فرنسا

يصل حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر إلى 5 مليارات يورو، كما أن حجم التعاون التجارييي بين مصر وفرنسا بلغ 3 مليارات دولار عام 2020 بزيادة ما بين 15 إلى 20% عن عام 2019.

كذلك تحتل فرنسا المرتبة الثانية عشرة في قائمة الشركاء التجاريين لمصر ويقدر عدد الشركات الفرنسية العاملة في مجال الاستثمار بمصر بـنحو 168 شركة وتقوم بتشغيل حوالي 40 ألف عامل.

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