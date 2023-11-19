الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

آخر موعد لسحب ملفات التقديم لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

يواصل مجلس الدولة، اليوم الأحد، فتح أبوابه أمام الراغبين في التقدم لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، لدفعة تعيينات جديدة لخريجي 2023، من كليات الحقوق والشريعة القانون لسحب الملفات كآخر يوم.

آخر موعد لسحب ملفات التقديم لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة
 

تضمنت شروط الوظيفة لمجلس الدولة طلب تعيين باسم رئيس مجلس الدولة مرفق بالملف، أصل شهادة التخرج المؤقتة مبين بها مجموع الدرجات مختومة بخاتم شعار الجمهورية، أصل شهادة بتقديرات سنوات الدراسة مبين بها مجموع درجات كل سنة على حده مختومة بخاتم شعار الجمهورية. 

ولابد من إحضار صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم ووالده، لم يمض عليها ثلاثة أشهر، في حاله وفاة الوالد تقدم شهادة الوفاة المميكنة، في حاله سفر الوالد تستخرج صحيفة الحالة الجنائية من القنصلية المصرية بالدولة المتواجد بها الوالد، إقرار من المتقدم بموقفه من التجنيد أو صوره من شهادة الإعفاء بالنسبة للذكور)، صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي للمتقدم / ووالده، ٤ صور حديثة للمتقدم.

مجلس الدولة: قبول طلبات التقدم لوظيفة مندوب مساعد يقتصر على دفعة 2023


أصل شهادة الميلاد المميكنة للمتقدم، تحرر الاستمارة الموجودة بالملف بخط واضح بالقلم الجاف وليس الحبر وبالنسبة لجامعة الأزهر يجب تحديد فرع الجامعة.

كما لابد من تقديم قيد عائلي، قرص مدمج CD متضمن وثيقة التعارف شاملة بيانات الأسرة حتى الدرجة الرابعة ومسوغات التعيين.

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