الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف: رفع حالة التأهب وانتشار المعدات تحسبًا لسقوط أمطار

اصطفاف المعدات فى
اصطفاف المعدات فى إحدى الشركات

 

أعلنت شركتا القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، انتشار المعدات على كافة الطرق والميادين العامة والمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري، وذلك تحسبًا لسقوط أمطار على محافظات القاهرة الكبرى.

وبحسب بيان للشركة القابضة الأم، قبل قليل، نشرت شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، ١٢٥ معدة بمختلف المناطق في ظل تواجد فرق المتابعة والصيانة، فيما نشرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، ١٠٠ معدة متمركزة بمختلف قطاعات الشركة للتعامل الفوري مع مياه الأمطار.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد أعلنت في بيان سابق لها عن تعرض البلاد لحالة جوية غير مستقرة؛ نتيجة منخفض جوي، يصاحبه رياح مثيرة للرمال والأتربة، وتقلبات جوية تشمل سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا من السواحل الشمالية حتي شمال الصعيد.

جديرُ بالذكر، أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وجهت شركاتها التابعة بضرورة اتخاذ الإجراءات والاستعدادات الاستباقية لاستقبال حالات التقلبات الجوية الطارئة، وما يصاحبها من سقوط أمطار، ومنها:تطهير بالوعات الأمطار، وتطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع، وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع، ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية، ووضع خطط لتمركز الشفاطات والمعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكبارى، وتجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة، والتنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة التنبؤات والتوقعات المحتملة لسقوط أمطار.

على صعيد أخر أكد المهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة الكبري، المتابعة اليومية على خطط التفتيش التي ينفذها قطاع الدعم الفني وكافة القطاعات الفنية على مدار 24 ساعة، والتي تستهدف مراجعة كافة مواقع والمنشآت وتنفيذ أى اجراءات تصحيحية لازمة فورًا بما لا يؤثر على انتظام واستدامة تقديم الخدمات.

واوضح، ان الشركة لديها كوادر بشرية مدربة على اعلى مستوى فى الكشف عن التسرب باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة المتخصصة فى هذه المجال، بالإضافة لتدريب العاملين بالشركات الشقيقة التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وصيانة الأجهزة المستخدمة فى الكشف عن التسرب بمعرفة العاملين بقطاع الدعم الفني بالشركة دون الحاجة لشركات متخصصة، مما يوفر على شركة مياه الشرب بالقاهرة مبالغ مالية كبيرة.

شركتا القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف انتشار المعدات على كافة الطرق تحسبا لسقوط أمطار محافظات القاهرة الكبرى الهيئة العامة للأرصاد الجوية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

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