أمطار غزيرة على البحيرة والدفع بـ1350 معدة لرفع آثار المياه

شهدت مدن وقرى محافظة البحيرة منذ قليل سقوط أمطار غزيرة إلى متوسطة، على جميع أنحاء المحافظة، وبالتحديد المدن والقرى الساحلية، مثل مدن رشيد، وادكو، والمحمودية، وكفر الدوار.

ودفعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة بالمعدات المختلفة، للمساهمة في الحد من آثار تساقط الأمطار، وشفط المياه المتراكمة في الشوارع الرئيسية والطرق السريعة.

رفع درجة الاستعداد وانعقاد غرفة العمليات



و أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أنه تم التوجيه برفع درجة الاستعداد وانعقاد غرفة العمليات وإدارة الأزمات المركزية بديوان عام المحافظة والغرف الفرعية بالمراكز والمديريات، لمتابعة حالة الطقس السيئ وعدم استقرار الأحوال الجوية المتوقعة من نشاط رياح وسقوط أمطار واضطراب الملاحة البحرية، مشيرًا إلى أن محافظة البحيرة قامت بالدفع بالمعدات الثقيلة والتى تقدر 1350 معدة من أجل المساهمة في الحد من آثار تساقط الأمطار الغزيرة وبالأخص من على الطرق والشوارع الرئيسية، من أجل المساهمة في تسهيل الحركة المرورية.

تنظيف صفايات المطر وبيارات الصرف الصحي في الشوارع والطرق



وقد قامت الوحدات المحلية في المدن والمراكز بتكثيف أعمال تنظيف صفايات المطر وبيارات الصرف الصحي في الشوارع والطرق، بالإضافة إلى مراجعة جميع التجهيزات والتمركزات ومحطات الصرف الصحي والزراعي ومنسوب المياه في الترع والمصارف.

وتم متابعة أعمال صيانة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية في المحافظة، بالإضافة إلى صيانة محولات الكهرباء وتغطية أسلاك الكهرباء المكشوفة، كما تم أيضًا متابعة جميع محطات الرفع والصرف وضمان توفر مولدات الكهرباء ومصادر الكهرباء الاحتياطية للتعامل مع أي ظروف طارئة.

وبالإضافة إلى ذلك، تم مراجعة المعديات والمراكب النيلية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وتم التأكيد على تعليق الملاحة في حالة هبوب الرياح والأمطارات الشديدة، وضرورة اتباع توجيهات الجهات المختصة والبقاء في أماكن آمنة.