لم نكن نريد دماء.. هانى محمود لـ "الشاهد": رابعة والنهضة استغرقوا الكثير من الوقت

قال الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري سابقًا، ووزير الاتصالات الأسبق، إن موضوع رابعة والنهضة أخذ منا وقت أكثر من اللازم، لسبب أننا لم نكن نريد "دم"، وقد قبلنا كل الوساطات التي جاءت لأجل أن يخرج هؤلاء بهدوء.

وأضاف الدكتور هاني محمود، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر قناة extra news، كنا نقبل أي وساطة داخلية أو خارجية فيما يتعلق برابعة والنهضة حتى لا يحدث دم، لدرجة أن الشعب بدأ يصف الحكومة بالضعيفة والمرتعشة وكان يهاجمنا هجوم غير طبيعي، لكننا كنا نتعمد عمل كل المحاولات، لكن للأسف جميع المحاولات فشلت، ومن ثم هلّ علينا شهر رمضان، فقررنا ألا نقدم على عمل أي شيء في رمضان، باعتباره شهر له خصوصيته، لكن بعد العيد لم يكن يوجد هناك حل آخر، فقد كنا نسمع هتافات في رابعة لا تصدر إلا عن أناس تريد أن تخرب البلد، مثل هتافاتهم القائلة: "بعد بكرة العصر.. أمريكا هتدخل مصر"، ومن ثم حدث الفض، لكن ما أكده اللواء محمد إبراهيم أن الإخوان هم من بدأوا بالضرب، مع العلم أنه قبل الفض أبلغتهم الشرطة بالميكروفونات بإمكانية الخروج من الممر الآمن.

تفاصيل برنامج الشاهد

انطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية".. شهادات على 10 سنوات من التحدي.. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة إكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.