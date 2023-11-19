الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عضو هيئة مستقبل وطن: موقف الرئيس فى القضية الفلسطينية ثابت منذ سنوات ونرفض التهجير

محمد عبد النبى
محمد عبد النبى

قال محمد عبد النبى، عضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية، أن أبناء محافظة الشرقية، قد جاءوا لدعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسى، لفترة ولاية رئاسية قادمة، لافتا إلى أن ذلك الحشد من المواطنين العاديين، مما ليس لهم أى إنتماءات سياسية، هو خير دليل على أن المواطن المصري يعلم أنه يسير خلف قيادة سياسية تهتم بالمواطن وكافة القضايا التى تهمه.

 

وأضاف أن الرئيس يعمل بجد وإجتهاد على كافة الأصعدة المحلية والدولة، فعلى سبيل المثال لا الحصر، فى القضية الفلسطينية، كان موقف الرئيس ثابتا، وأنه منذ عام 2018، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن القدس الشرقية عاصمة دول فلسطين، لافتا إلى أن الشعب قد أيده فى قراره وبرفض تهجير أهالي غزة لسيناء، لعدم اندثار القضية وضياع هويتها.

 

وأكد عبد النبى أن حملة الدعم الرئيس السيسى لم ولن تتلقى أى تبرعات مادية، وأنه من يرغب فى دعم الحملة يقوم بالتبرع لصالح أهالي غزة المتضريين المحتاجين للمواد الغذائية والطبية،  وأن دور مصر فى تلك القضية لن ينساه التاريخ على مدار السنوات، لما فعلته مصر وقيادتها وشعبها لدعم أهالى غزة.

 

وتابع.. أن الشعب بأبناءه بأحزابه السياسية، يدعم ترشح الرئيس السيسي لفترة ولاية رئاسية جديدة قادمة، لاستكمال ما قام به من إنجازات فى كافة المجالات والقطاعات، ولتحقيق حلم الجمهورية الجديدة، التى يسعى إليها الرئيس لتواكب مصر الدول العالمية والكبرى فى تحقيق الإنجازات.

 

وانطلقت فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، برموزهم الانتخابية التي يستخدمها المرشحون في السباق الرئاسي.

 

وتستمر فترة الدعاية الانتخابية لمدة شهر، تنتهي مع بدء الصمت الانتخابي الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، يوم 8 ديسمبر المقبل.

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