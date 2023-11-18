القس مقار أنيس: مصر تحتاج للرئيس السيسي في الفترة المقبلة ولا أحد غيره

قال القس مقار أنيس، كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس ماريوحنا الرسول، إنه وممثلى الكنيسة، قد حضروا اليوم فعاليات المؤتمر الجماهيري الحاشد لتأييد ودعم المرشح عبد الفتاح السيسى من أجل تأكيد دعمهم للرئيس لـ فترة رئاسية جديدة، مؤكدا أن مصر تحتاج فى الفترة القادمة أن يكون رئيسها هو الرئيس عبد الفتاح السيسى ولا أحد غيره.

وأضاف أنه لا يخفى على أحد من الأحوال الاقتصادية، والظروف المحيطة بمصر، أبناء الشعب، والأحوال المتأزمة داخل مصر وخارج حدودها فى الدول المحيطة بها، وأنه لابد وأن يكون لمصر قيادة حكيمة تستطيع إدارة شئون البلاد.

وأوضح القس مقار أنيس، أن الجميع قد احتشد ليقول للرئيس السيسى إن الشعب خلفه ويدعمه، وأن الرئيس لطالما كان يحلم لجعل البلد في تقدم دائم ويتم استكمال حلم الجمهورية الجديدة.

ويذكر أنه قد احتشد المئات من أهالى محافظة الشرقية، فى ساحة ميدان أبو خليل، بمدينة الزقازيق، للمشاركة فى فاعليات المؤتمر الجماهيري الحاشد لتأييد ودعم المرشح “عبد الفتاح السيسى”.