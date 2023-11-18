أستاذ علاقات دولية: المجتمع الدولى بدأ يستجيب للرؤية المصرية حول الأزمة بغزة

قال حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن الدولة المصرية تؤكد على ثوابتها في كل المحافل الدولية، مشيرًا إلى أن كلمة الرئيس السيسي أمام الأمم المتحدة، والتركيز على حل الدولتين ولكن التعنت الإسرائيلي الواضح هو ما جعل الأمور تصل لهذا الحد.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن المجتمع الدولي بدأ يستجيب للرؤية المصرية ويجب استغلال ذلك، مؤكدًا أنه يرى أن مصر بعد هدوء الأوضاع تدعو لمؤتمر دولي للسلام وإعادة إعمار غزة، كما أنها لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين القسري من غزة لأي مكان بالعالم.

لو استمع العالم لرؤية مصر لما وصلنا لهذه الحالة

وأكد أنه لو استمع العالم لرؤية مصر حول حل الدولتين لما وصلنا لهذه الحالة من الدمار والحرب على غزة.