السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

النائب أحمد أبو هشيمة يكرم منتخب الصم والبكم على أدائه المبهر بكأس العالم

جريدة الدستور

قام النائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، بتكريم لاعبي ومدربي منتخب مصر للصم والبكم لكرة القدم، على ما قدموه من أداء مبهر خلال بطولة كأس العالم للصم والبكم، التي أقيمت بماليزيا.

وكان قد قدم النائب أحمد أبوهشيمة الدعم للمنتخب المصري لكرة القدم للصم والبكم، قبل سفرهم للبطولة، فحضر تدريبهم الأخير استعدادا للمشاركة في البطولة وشارك في تقسيمة ودية أجريت بين لاعبي المنتخب المصري.

ويولي النائب أحمد أبو هشيمة اهتماما كبيرا بالمنتخب المصري للصم والبكم، وشاركهم العديد من المباريات الودية، ويقدم لهم بصفة مستمرة الدعم اللازم لحثهم على تحقيق بطولات تضيف للمنظومة الرياضية المصرية.

وكان المنتخب المصري حقق المركز الرابع في بطولة كأس العالم لكرة القدم للصم والبكم، بعد تقديمهم أداء بطولي حظي باحترام الجميع.

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