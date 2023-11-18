دعوات غاضبة في إسرائيل ضد نتنياهو.. ومسيرة تحاصر منزله في القدس المحتلة

سار آلاف المتظاهرين الإسرائيليين، ومن بينهم أفراد عائلات الرهائن، إلى القدس يوم السبت في دعوات غاضبة للحكومة الإسرائيلية لبذل المزيد من الجهود لإعادة أقاربهم إلى وطنهم.

وتتوج المسيرة رحلة استمرت خمسة أيام من تل أبيب وتمثل أكبر احتجاج نيابة عن الرهائن منذ 7 أكتوبر إثر عملية طوفان الأقصى.

واليوم السبت، حمل المتظاهرون الأعلام الإسرائيلية وصور الرهائن بعد أن أنهوا مسافة 70 كيلومترا إلى القدس وتوجهوا ببطء إلى مكتب نتنياهو.

ولم يوافق نتنياهو بعد على اللقاء بهم، مما أثار غضب المتظاهرين. ومن المقرر أن يجلس أعضاء آخرون في حكومة الحرب الإسرائيلية زعيم المعارضة السابق بيني غانتس وقائد الجيش السابق غادي آيزنكوت مساء السبت مع ممثلي عائلات الرهائن.

وقالت روبي تشين، التي يحتجز ابنها البالغ من العمر 19 عامًا، لوكالة أسوشيتد برس: "نحن هنا اليوم مع العديد من العائلات التي تتجه إلى القدس للحفاظ على الوعي بقضية الرهائن كأولوية قصوى بالنسبة لحكومة إسرائيل".

وقال هفيهي حنينا، أحد المشاركين في المسيرة: "لقد اجتمعنا هنا من جميع أنحاء البلاد لدعم عائلات المختطفين ولإرسال رسالة مباشرة إلى الحكومة". "يجب إطلاق سراح هؤلاء الرهائن. إنهم ينتمون إلينا. إنهم ينتمون إلى عائلاتهم."

وجاء الاحتجاج وسط تكهنات إعلامية إسرائيلية واسعة النطاق بأن حكومة الحرب تدرس التوصل إلى اتفاق بوساطة قطرية للإفراج عن النساء والأطفال من بين الرهائن. وفي المقابل، ستوافق إسرائيل على وقف إطلاق النار لعدة أيام والإفراج عن عشرات الآلاف من السجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم.

قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريش، الخميس، إن إسرائيل “تسير في الاتجاه الخاطئ” عندما يتعلق الأمر بالتفاوض على إطلاق سراح الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس كرهائن في قطاع غزة.

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال سموتريش: “حقيقة أنه بعد 41 يومًا، لا يزال يحيى السنوار قادرًا على إجراء المفاوضات وتحديد شروط إطلاق سراح الرهائن يعني أننا نسير في الاتجاه الخاطئ”.

وأضاف: “كان ينبغي أن نصل إلى مرحلة منذ وقت طويل عندما رفضنا التفاوض والتحدث فقط بالنار والكبريت، وهو يطاردنا ويتوسل من أجل التوصل إلى اتفاق.. لقد حان الوقت لكي تبث حكومة الحرب القوة، يجب أن نكون نحن من يحدد الشروط”.

وفي وقت سابق أمس، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل كان لديها مؤشرات قوية على أن الرهائن محتجزون في مستشفى الشفاء بغزة.